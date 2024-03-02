Допомогли "небайдужі"? У ГУР прокоментували вибух на електропідстанції в Єкатеринбурзі

Щоб звільнитись від путінського режиму, є лише один спосіб

За вибух на російській підстанції "Калінінська" у Єкатеринбурзі, яка живить три оборонних заводи РФ, несе відповідальність влада Росія. Ба більше, причетними до нього можуть бути "небайдужі" росіяни.

Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону. За його словами, деградація інфраструктури у Росії продовжується.

"На території Росії є справді небайдужі громадяни, які не можуть миритися з путінською диктатурою і роблять все можливе для того, щоб власну територію і країну звільнити швидше в єдиний законний спосіб від кривавого путінського режиму", — сказав він.

Зауважимо, що російські ЗМІ розглядають дві версії інциденту. Одна з них, яка поширюється пропутінськими ЗМІ, наголошує, що вибух стався через замикання і спричинив спалах трансформатора. Інша ж версія — на електропідстанції підірвали саморобний вибуховий пристрій, залишки якого знайшли на місці вибуху, за даними російських телеграм каналів.

Електропідстанція живить оборонні гіганти РФ — МЗіК, Турбомоторний та "Уралмаш".

Раніше "Телеграф" писав, що вранці в суботу, 2 березня, над Санкт-Петербургом пролунав сильний вибух. Перед цим мешканці чули звук мотора в небі, за попередніми даними, там вибухнув дрон, пошкоджено житлову п’ятиповерхівку, постраждали щонайменше п’ять квартир.