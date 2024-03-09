Загроза терактів у Москві: посольство США продублювало попередження

Американські дипломати попереджають про загрозу терактів

Посольство США в Росії ще раз опублікувало попередження про "неминучі атаки екстремістів" у Москві. Громадян США закликають поводитися обережно та не відвідувати місця скупчення людей.

Про це пише інформаційне агентство Reuters. За даними видання, мова все ще йде у термін в 48 годин.

"Посольство відстежує повідомлення про те, що екстремісти планують атакувати великі зібрання в Москві, включаючи концерти. Громадянам США рекомендується уникати великих зібрань впродовж наступних 48 годин", – сказано у повідомленні.

Посольство США опублікувало повідомлення через кілька годин після того, як Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) заявила про "розгром мережі ісламістів". Нібито було зірвано напад на синагогу у Москві ісламістськими терористами з угруповання "Ісламська держава".

Як писав "Телеграф", 7 березня посольства трьох західних країн – Сполучених Штатів, Великої Британії та Німеччини – попередили власних громадян про загрозу терористичних актів у Москві протягом наступних 48 годин. Рекомендується уникати скупчень людей, стежити за оточенням та повідомленнями у місцевих ЗМІ.

Трохи пізніше Німеччина оновила рекомендації. Країна слідом за США та іншими також закликала своїх громадян уникати місць масових скупчень людей у Москві через ризик терактів. А також не відвідувати області РФ, які межують з Україною.