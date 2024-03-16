"Це співробітники посольства": у Чехії за Путіна проголосувало 4% росіян, у мережі сміються

Путінська вистава триває

У Росії продовжуються "вибори Путіна". За даними екзитполу, у Празі (Чехія) за Путіна проголосували лише 4% виборців-росіян. 15 березня там влаштували "полудень проти Путіна", оскільки це був єдиний можливий день для голосування. Тим часом понад 50 країн-учасниць ООН засудили фейкові "вибори" президента Росії, які вона проводить на окупованих територіях України. Спільну заяву підписали 55 країн, а також Європейський Союз.

Про це повідомляє сайт постійного представництва України при ООН. Серед тих, хто засудив "вибори" — члени ЄС, США, Аргентина, Австралія, Грузія, Японія, Молдова, Південна Корея, Великобританія, Уругвай.

"Ми рішуче засуджуємо нелегітимні спроби Російської Федерації організувати вибори президента Росії на тимчасово окупованих територіях міжнародно визнаної території України. Проведення виборів на території іншої держави-члена ООН без її згоди є явною неповагою до принципів суверенітету та територіальної цілісності. Такі вибори не мають чинності за міжнародним правом", — йдеться у заяві.

Крім того, країни закликали не визнавати жодної зміни Росією статусу Криму та Севастополя, а також Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей. Також у документі підтверджується непохитна підтримка країн незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Для довідки: "Полудень проти Путіна" — мирна протестна акція, яка полягає в тому, що громадяни Росії, які не підтримують політику Володимира Путіна, масово прийдуть до виборчих дільниць в останній день президентських виборів. Вона запланована на 17 березня 2024 року о 12 годині дня.

У мережі обговорюють результати голосування у Празі. Дивуються, що у Путіна там знайшлося аж 4 відсотки прихильників.

"У Росії чесних голосів близько 15-20%", "Хто ці 4%?", "Ну і навіщо брати участь у цьому цирку та легітимізувати ці вибори? Виборів немає, точка", "От ці 4%, валіза, вокзал, Росія, Путіна треба любити в Росії", "Це співробітники посольства, швидше за все", "Амбасадор оголосить що 146% за путлера і такі дані пошле на москву", — пишуть коментатори.

Як повідомляв "Телеграф", жителі Росії масово палять та обливають зеленкою бюлетені на виборчих дільницях. Інцидент із зеленкою стався і в окупованому Сімферополі.