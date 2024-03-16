"Это сотрудники посольства": в Чехии за Путина проголосовало 4% россиян, в сети смеются

Путинский спектакль продолжается

В России продолжаются "выборы Путина". По данным экзитпола, в Праге (Чехия) за Путина проголосовали лишь 4% избирателей-россиян. 15 марта там устроили "полдень против Путина", так как это был единственный возможный день для голосования. Тем временем, более 50 стран-участниц ООН осудили фейковые "выборы" президента России, которые она проводит на оккупированных территориях Украины. Совместное заявление подписали 55 стран, а также Европейский союз.

Об этом сообщается на сайте постоянного представительства Украины при ООН. Среди тех, кто осудил "выборы" — члены ЕС, США, Аргентина, Австралия, Грузия, Япония, Молдова, Южная Корея, Великобритания, Уругвай.

"Мы решительно осуждаем нелегитимные попытки Российской Федерации организовать выборы президента России на временно оккупированных территориях международно признанной территории Украины. Проведение выборов на территории другого государства-члена ООН без его согласия является явным неуважением к принципам суверенитета и территориальной целостности. Такие выборы не действуют по международному праву", — говорится в заявлении.

Кроме того, страны призвали не признавать какое-либо изменение Россией статуса Крыма и Севастополя, а также Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей. Также в документе подтверждается непоколебимая поддержка стран независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Для справки: "Полдень против Путина" — мирная протестная акция, заключающаяся в том, что граждане России, не поддерживающие политику Владимира Путина, массово придут к избирательным участкам в последний день президентских выборов. Она запланирована на 17 марта 2024 года в 12 часов дня.

В сети обсуждают результаты голосования в Праге. Удивляются, что у Путина там нашлось аж 4 процента сторонников.

"В России честных голосов около 15-20%", "Кто эти 4%?", "Ну и зачем участвовать в этом цирке и легитимизировать эти выборы? Выборов нет, точка", "Вот эти 4%, чемодан, вокзал, Россия, путина надо любить в России", "Это сотрудники посольства, скорее всего", "Амбасадор объявит что 146% за путлера и такие данные пошлёт на москву", — пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", жители России массово жгут и обливают зеленкой бюллетени на избирательных участках. Инцидент с зеленкой произошел и в оккупированном Симферополе.