Чи застосує Путін "ядерку"? Голова Військового комітету НАТО оцінив у Києві вірогідність

Адмірал розповів, чого найбільше боїться Путін

Наразі нічого не вказує на те, що Росія може застосувати ядерну зброю. Риторика РФ щодо цього відрізняється від реальних речей.

Таку думку висловив голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер. Цю заяву він зробив під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

"На сьогодні ми не бачимо нічого в Росії, що стосується можливого застосування ядерної зброї. Разом з тим ми ретельно дивимось, що там відбувається", — додав Бауер.

Водночас адмірал зазначив, що на полі бою російська армія вчиться на своїх помилках. За його словами, це не означає, що у РФ ідеальна армія або що у них виходить все, що заплановане з погляду координації та управління військами.

"Вони мають величезні проблеми. Те, як вони використовують артилерію, свідчить про те, що у них немає здатності вести сучасну війну і маневрувати так, як того вимагає сучасна війна. Артилерійські обстріли – це тактика Другої світової війни", — сказав Бауер.

За його словами, Росія може виробляти більше ракет і снарядів, тому країнам НАТО доведеться самим нарощувати виробництво засобів ураження. Водночас адмірал підкреслив, що фінансові ресурси на це є.

"Ця війна ведеться тому, що президент Путін боїться чогось набагато потужнішого, ніж будь-яка фізична зброя на землі, — демократії. Якщо Український народ матиме демократичні права, то незабаром і народ Росії теж забажає справжніх демократичних прав. Ось про що ця війна насправді", — наголосив Бауер.

Він наголосив, що зараз настав вирішальний момент. На думку Бауера, було б страшною історичною помилкою дати Путіну перемогти.

"Це було б для всіх нас небезпечно. Тому що результат цієї війни впливатиме на долю всього світу", — підсумував він.

Нагадаємо, 21-22 березня проходить 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: "Україна каже світу: переможемо разом!"

Раніше "Телеграф" повідомляв, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг озвучив втрати Росії у війні проти України. За його словами, за понад два роки війни в Україні, Росія втратила понад 350 тисяч військових.