Експерт Інституту постінформаційного суспільства пояснив, чому теракт у "Крокусі" вібдувся саме зараз

Крокус сіті холл вчергове підтверджує якість збору інформації американськими спецслужбами в РФ. Усе вони прекрасно знають. Усе вони бачать. Про все повідомляють. Хороші хлопці і дівчата працюють у ЦРУ.

9 березня 2024 року посольство США в Москві порекомендувало не ходити на публічні заходи, бо буде "рязанський цукор помножений на норд ост під соусом каширського шосе". 13 днів і отримуємо Крокус Холл.

Звичайно, знайдуть "візитки Яроша". Поза всяким сумнівом будуть заламування рук "народная вайня". Мобілізацію оголосять найближчими днями.

Всі усе знають. Всі усе розуміють. Всім пофіг на цивільних, яких покосили відморозки в Крокусі. Буденність — головний ворог людяності та здорового глузду. Доки путін живий — ця буденність не закінчиться. А, Жека Сєліванов — це тільки ілюстрація до цього сюрреалістичного сюжету.

Upd: до речі, ще й забезпечив собі алібі через послання в FT, що він просив "не ескалювати".