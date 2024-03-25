У Держдепі та Білому домі виступили з заявами стосовно теракту у "Крокусі": подробиці

"Український слід" у цій справі бачить лише Путін зі своїми посіпаками

Україна не причетна до теракту у "Крокус Сіті Холл", про що заявили у Держдепі США. Росіяни не надали ніяких доказів на підтвердження своєї версії.

Про це на брифінгу заявив речник Держдепу США Метью Міллер. У Штатах впевнені, що Україна не причетна до стрілянини у підмосковному концерт-холі.

"Жодної участі України в теракті в "Крокусі" не було ― і крапка. Український уряд ясно дав це зрозуміти, і росіяни запропонували нуль доказів, бо немає жодних доказів української участі", ― сказав Міллер.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр також заявила про непричетність України до теракту у підмосковному Crocus City Hall. Вона підкреслила, що жодних доказів цьому немає.

"Немає жодних доказів причетності України до теракту під Москвою", ― повідомила Карін Жан-П’єр.

Раніше Камала Гарріс відкинула заяви РФ про причетність України до стрілянини у "Крокус Сіті Холл". Вона зазначила, що за теракт, скоріш за все, відповідальні члени терористичної організації ІДІЛ-К.

Раніше "Телеграф" писав, що російський диктатор Путін продовжує шукати "український слід" у теракті під Москвою. Увечері 25 березня він знову записав відеозвернення на цю тему. Він визнав, що теракт вчинили ісламісти, та заявив про те, що його цікавить хто насправді замовник. Згадав він у промові і про США.