В Госдепе и Белом доме выступили с заявлениями по поводу теракта в "Крокусе": подробности

"Украинский след" в этом деле видит только Путин со своими прихвостнями

Украина не причастна к теракту в "Крокус Сити Холл", о чем заявили в Госдепе США. Россияне не предоставили никаких доказательств в подтверждение своей версии.

Об этом на брифинге заявил спикер Госдепа США Мэтью Миллер. В Штатах уверены, что Украина не причастна к стрельбе в подмосковном концерт-холле.

"Никакого участия Украины в теракте в "Крокусе" не было ― и точка. Украинское правительство ясно дало это понять, и россияне предложили ноль доказательств, потому что нет никаких доказательств украинского участия", ― сказал Миллер.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также заявила о непричастности Украины к теракту в подмосковном Crocus City Hall. Она подчеркнула, что никаких доказательств этому нет.

"Нет никаких доказательств причастности Украины к теракту под Москвой", — сообщила Карин Жан-Пьер.

Ранее Камала Гаррис отвергла заявления РФ о причастности Украины к стрельбе в "Крокус Сити Холл". Она отметила, что за теракт, скорее всего, ответственны члены террористической организации ИГИЛ-К.

Ранее Телеграф писал, что российский диктатор Путин продолжает искать "украинский след" в теракте под Москвой. Вечером 25 марта он снова записал видеообращение на эту тему. Он признал, что теракт совершили исламисты, и заявил о том, что его интересует кто действительно заказчик. Вспомнил он в речи и США.