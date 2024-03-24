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Вигоріло вщент: в мережі показали, як виглядає "Крокус Сіті Хол" після теракту (фото)

Автор
Марина Іщенко Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
ТЦ "Крокус Сіті Хол" Новина оновлена 24 березня 2024, 18:22
ТЦ "Крокус Сіті Хол". Фото Колаж "Телеграф"

Лишились одні стіни

Будівля ТЦ "Крокус Сіті Хол" після теракту 22 березня майже повністю зруйнована. У мережі показали відповідні фото.

Про це повідомляють росЗМІ. Росіяни також відреагували на фотографії.

На кадрах помітно, що рятувальники й досі розгрібають завали. Окрім цього, в зруйнованій будівлі можуть перебувати люди. Нагадаємо, що площа пожежі перевищила 13 тисяч квадратних метрів.

Як виглядає "Крокус Сіті Хол"
Як виглядає "Крокус Сіті Хол"

У деяких приміщеннях від вибухової хвилі знищена техніка та скляні поверхні. А продукти з верхніх полиць просто повилітали на підлогу. Також на підлозі нібито помітні сліди червоної речовини схожу на кров. Ймовірно, у той момент там перебували люди.

Вигляд приміщень в "Крокус Сіті Хол"
Вигляд приміщень в "Крокус Сіті Хол"

Люди в коментарях під дописом написали свою думку. Деякі пишуть, що не спрацювала пожежна безпека, а хтось пише, що будівля збудована з поганих матеріалів. Були навіть і ті, хто припускає, що будівля не підлягає відновленню.

Нагадаємо, у п’ятницю, 22 березня, у ТЦ "Crocus City Hall" нібито 5 терористів вчинили стрілянину, в якій станом на 13:00 24 березня загинули 133 особи, ще 154 особи постраждали. Вранці 23 березня повідомили, що поліція РФ зупинила автомобіль зі стрілками з московського "Крокус Сіті", частина з них зникла. Затримано чотирьох громадян Таджикистану, вони нібито намагалися перетнути кордон з Україною.

Теги:
#Теракт #РФ #Крокус Сіті Хол #Новини