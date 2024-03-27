Теракт у "Крокусі": у мережі все більше доказів участі путінських спецслужб, нові цікаві деталі

Вони були не тільки однаково одягнені

Активне обговорення того, що під час теракту в "Крокус Сіті Холі" були співробітники російських силових структур або розвідки, триває. У незворушного чоловіка у синьому помітили цікаву робити в одязі.

На неї вказав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Він помітив, що на животі цього чоловіка, як і в інших, які були одягнені так само, була кобура.

"У натовпі глядачів вже ідентифікували співробітників СЗР Росії, які спочатку дуже себе спокійно поводили, що наводило на відповідні думки. Але, шановні OSINтери не помітили головного ... У цієї людини, ідентифікованої як співробітник СЗР Росії, чітко проглядається тактична кобура". є, у залі були озброєні співробітники СЗР, які нічого не зробили, щоб запобігти теракту", — пише Коваленко.

За його словами, це вказує на те, що рамки з металодетектором були відключені для того, щоб ці "персонажі спокійно пройшли до будівлі без зайвого шуму". Також військово-політичний оглядач підозрює, що співробітники розвідки могли й скоординувати дії терористів.

"Чи не координували ці персонажі всі дії терористів, особливо з урахуванням того, що спочатку їх поведінка не виглядала тривожною і стурбованою? Тільки через деякий час вони стали дуже емоційно реагувати на те, що могло говорити про те, що операція вийшла з-під контролю", — зазначає Коваленко.

Оглядач пише про висновок, який будує зробити: "Все планування проводилося на середньому рівні: вдасться запобігти теракту — так собі, погано вийде, не вдасться запобігти теракту, але буде стрілянина, шум, гам і ефектне, з відрізанням вух і вибиванням очей затримання — о, це зашибісь! А вищому керівництву залишиться тільки вирішувати, хто це зробив. А зробила – звісно ж Україна!"

Але, за словами Коваленка, суть цієї ситуації в тому, що цей "персонаж" не зробив нічого, щоб врятувати людей.

"Але це все лірика, а суть у тому, що озброєні, навчені діяти в критичних ситуаціях співробітники СЗР Росії не зробили нічого, щоб врятувати безліч життів ... Людожерська країна людожерів, в якій росіяни всього лише фарш", — резюмує оглядач.

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами президента Центру глобалістики Стратегія ХХІ Михайла Гончара, до теракту в "Крокус Сіті Холі", мабуть, так чи інакше причетні спецслужби Росії. За останніми заявами та звинуваченнями Кремля якраз і можна простежити, що було метою цієї можливої спецоперації.