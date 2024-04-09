Розбили вікно та закинули пляшку: у Росії знову підпалили музей "спецоперації в Україні"

На місці події знайшли каністру та пляшки з невідомою рідиною

У російському місті Саратов підпалили музей історії так званої "спеціальної військової операції". Це місце горить уже не вперше.

Про це пише Telegram-канал ASTRA, посилаючись на власні джерела. Зазначається, що вночі невідомий розбив вікно в музеї та закинув туди пляшку із запальною сумішшю. Пожежа, що розгорілася всередині будівлі, загасив черговий співробітник.

"На місці злочину було знайдено п’ятилітрову каністру та три пляшки з невідомою рідиною", — йдеться в повідомленні.

Цей музей вже підпалювали у грудні 2023 року. Тоді слідство встановило, що причетним до пожежі виявився 21-річний Максим Кім із міста Тольятті.

У паблік опублікували відповідні фотографії, зроблені після останнього підпалу музею.

Довідка: музей так званої "СВО" відкрили у Саратові влітку 2023 року. Там виставлені предмети військового побуту, "трофеї", предмети, які привезли з Донбасу, фотографії російських військових, тобто окупантів, які воюють проти України.

Музей у Саратові

Саратов на карті

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у російському місті Владивосток горіло судно постачання льодового класу "Катерина Велика". Це сталося, доки судно було на ремонті.