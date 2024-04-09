Разбили окно и закинули бутылку: в России опять подожгли музей "спецоперации в Украине"
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
На месте происшествия нашли канистру и бутылки с неизвестной жидкостью
В российском городе Саратов подожгли музей истории так называемой "специальной военной операции". Это место горит уже не в первый раз.
Об этом пишет Telegram-канал ASTRA, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что ночью неизвестный разбил окно в музее и закинул туда бутылку с зажигательной смесью. Разгоревшийся внутри здания пожар потушил дежурный сотрудник.
"На месте преступления были найдены пятилитровая канистра и три бутылки с неизвестной жидкостью", — говорится в сообщении.
Данный музей уже поджигали в декабре 2023 года. Тогда следствие установило, что причастным к пожару оказался 21-летний Максим Ким из города Тольятти.
В паблике опубликовали соответствующие фотографии, сделанные после последнего поджога музея.
Справка: музей так называемой "СВО" открыли в Саратове летом 2023 года. Там выставлены предметы военного быта, "трофеи", предметы, привезенные с Донбасса, фотографии российских военных, то есть оккупантов, которые воюют против Украины.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в российском городе Владивосток горело судно снабжения ледового класса "Екатерина Великая". Это произошло, пока судно было на ремонте.