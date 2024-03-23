Російський журналіст, телеведучий і публіцист Олександр Неврозов пояснив, навіщо російському диктатору потрібен був теракт у "Крокус Сіті Холлі"

Путіна можна привітати. У нього знову все вийшло.

Зусиллями Кремля, ФСБ, ЗМІ та бригади таджицьких штукатурів із "Крокуса" 2024 року непогано вийшов "Рейхстаг" 33-го. Звісно, не обійшлося без косячків.

Росіянам, зрозуміло, прикро дізнатися, що їхній 87-відсотковий фюрер істотно тупіший, ніж ватажок III рейху. Гітлер підпалив Рейхстаг, щоб розпочати війну та репресії. Путін запалив "Крокус", щоби на третій рік війни створити її причину.

Звичайно, все було зроблено з деяким запізненням. Натомість тепер у лапках кремлівського упиря карт-бланш на будь-які репресії, мобілізації та бомби різного ступеня атомності.

Кремль вирішив, що краще "пізно, ніж ніколи". І таки знайшов "український слід".

Червону площу закрили. Тепер там валяються дохлі зайці. Жах "Крокуса" вбив навіть не "двох", а безліч внутрішньополітичних довговухих ворогів.

Перелічимо.

Публіка припинила підрахунок вкидів і впритул зайнялася обговоренням теракту. На якийсь час забулася вся ганьба буксуючої та завшившої СВО. Щоденні теракти, які влаштовує РФ в Україні, — застелялися димом "Крокуса" і зникли від очей світу.

Як бачимо, Кремль дуже суттєво "наварив" на всій цій історії.

Звісно, не все в ажурі. Тупий посол Білорусі підгадив своїм повідомленням про те, що криваві штукатури бігли не до України, а до Білорусі.

Підкачали спецслужби РФ. Вони надто вже затягли зі своєю появою. Зрозуміло, що потужний теракт потребує часу. Лиходіям треба було встигнути навернути побільше трупів і полум’я, але "година" це все-таки перебір.

Звісно, це дрібниці. І зараз всі ці косяки успішно "лагодять" ЗМІ РФ.

Народець, в результаті, повірить у все, що потрібне. І, можливо, загальнонародно закипить, якщо не забуде через пару днів причину "закипу". (Німці в 33 році, побачивши палаючий Рейхстаг, роздухарилися майже миттєво, а ось Росія поки що "гальмує".)

До суттєвих недоліків операції "Крокус" слід віднести повну очевидність того, наскільки цей кошмар був потрібен тільки кремлівському упирю і нікому більше.

Раніше "Телеграф" писав, що політтехнолог Олексій Голобуцький оцінив виступ Путіна щодо теракту в "Крокусі" і вважає, що його слова не вплинуть на реальний перебіг подій у Росії.