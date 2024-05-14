Після відставки Шойгу в Росії затримано одного з топів Міноборони: подробиці

Силовики арештували високопосадовця о 5 ранку

Російського начальника головного управління кадрів Міноборони РФ генерал-лейтенанта Юрія Кузнєцова затримали як підозрюваного у кримінальній справі. На його робочому місці та у його будинку було проведено обшуки.

Про це пишуть росЗМІ. У чому саме Кузнєцов звинувачується невідомо, проте він понад десять років очолював восьме управління Генштабу, у підпорядкуванні якого перебуває і Служба захисту держтаємниці.

"Начальника Головного управління кадрів МО РФ генерал-лейтенанта Кузнєцова затримано", — кажуть правоохоронні органи.

Зазначається, що генерал-лейтенанта затримали вранці 13 травня о 5:00. Силовики у балаклавах із ломами зламали ворота й вікна його будинку, діяли жорстко.

Відомо, що під час штурму в будинку перебував Кузнєцов і його дружина — колишня співробітниця комітету з військово-технічного співробітництва з іноземними державами, академії Ракетних військ стратегічного призначення та інших структур Міністерства оборони.

У мережі пишуть, що Кузнєцова "витягли з ліжка" та відвезли на допит. Після затримання одному з його родичів знадобилася медична допомога. Дружина залишається у Слідчому комітеті.

Також росЗМІ припускають, що таке затримання пов'язане із заміною Сергія Шойгу на Андрія Білоусова.

"Почалися ймовірні чистки в Міноборони: зокрема щодо людей, які так чи інакше заплямовані в неприємних епізодах", — пишуть медіа.

У чому саме звинувачується Кузнєцов наразі невідомо. Проте зазначається, що розслідуванням справи займається Головне військово-слідче управління СК РФ, а його взято під варту. Вже відомо, що 13 травня до 235-го гарнізонного військового суду надійшли матеріали на взяття Кузнєцова під варту. Засідання може відбутися 14 травня.

Зауважимо, що це вже друга кримінальна справа проти високопоставленого співробітника Міноборони за останній час. Наприкінці квітня у справі про хабар був заарештований Тимур Іванов, який обіймав посаду заступника міністра оборони.

Раніше "Телеграф" писав про 7 фактів про Андрія Білоусова нового міністра оборони РФ.