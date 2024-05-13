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"Путіну не дозволять": Нуланд висловилася про можливе завершення війни в Україні

Автор
Андрій Мулько Андрій Мулько
Дата публікації
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Автор
Вікторія Нуланд Новина оновлена 13 травня 2024, 15:37
Вікторія Нуланд. Фото Колаж "Телеграфа"

Позицію Києва підтримують не лише західні союзники

Російському диктатору Володимиру Путіну не дозволять підкорити Україну. Президент Володимир Зеленський зміг нагадати світові, яким буде справедливе завершення війни.

Таку думку в інтерв’ю "Медузі" висловила колишня заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд. Вона нагадала, що Київ постійно продовжує розвивати ту формулу миру, яку Зеленський запропонував уже понад рік тому: суверенітет, територіальна цілісність, виведення російських військ, репарації, повернення дітей.

Нуланд наголосила, що на деяких присвячених цьому питанню зустрічах, як у Давосі, Зеленський збирає до 50-60 держав, причому не лише американських союзників, а й найбільші позаблокові країни: Індію, ПАР, Бразилію, Індонезію. При цьому вона зауважила, що всі вони підтримують вироблені Києвом принципи.

"Зеленський був неймовірно ефективним у своїх спробах нагадати світу, як саме виглядатиме справедливе врегулювання цієї війни. Путіну не дозволять підкорити Україну", — підсумувала Нуланд.

Нагадаємо, у Швейцарії 15-16 червня відбудеться Глобальний саміт миру. Він пройде у п’ятизірковому готелі в Бюргенштоку (гірському курорті, який здавна був місцем конференцій та відпочинку).

Теги:
#Війна #Вікторія Нуланд #Формула миру