"Путіну не дозволять": Нуланд висловилася про можливе завершення війни в Україні

Позицію Києва підтримують не лише західні союзники

Російському диктатору Володимиру Путіну не дозволять підкорити Україну. Президент Володимир Зеленський зміг нагадати світові, яким буде справедливе завершення війни.

Таку думку в інтерв’ю "Медузі" висловила колишня заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд. Вона нагадала, що Київ постійно продовжує розвивати ту формулу миру, яку Зеленський запропонував уже понад рік тому: суверенітет, територіальна цілісність, виведення російських військ, репарації, повернення дітей.

Нуланд наголосила, що на деяких присвячених цьому питанню зустрічах, як у Давосі, Зеленський збирає до 50-60 держав, причому не лише американських союзників, а й найбільші позаблокові країни: Індію, ПАР, Бразилію, Індонезію. При цьому вона зауважила, що всі вони підтримують вироблені Києвом принципи.

"Зеленський був неймовірно ефективним у своїх спробах нагадати світу, як саме виглядатиме справедливе врегулювання цієї війни. Путіну не дозволять підкорити Україну", — підсумувала Нуланд.

Нагадаємо, у Швейцарії 15-16 червня відбудеться Глобальний саміт миру. Він пройде у п’ятизірковому готелі в Бюргенштоку (гірському курорті, який здавна був місцем конференцій та відпочинку).