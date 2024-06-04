Напружені відносини? Президент Євроради хоче насолити Урсулі фон дер Ляйєн, подробиці

У дипломатичних колах продовжуються обговорення цієї ситуації

Президент Європейської ради Шарль Мішель має намір завадити голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйєн ще раз обійняти цю посаду після євровиборів. З нею у Мішеля давно напружені стосунки з низки причин.

Про це пише Politico, посилаючись на власні джерела серед дипломатів та чиновників. Вони побоюються спроб президента Євроради зірвати плани Урсули.

"Це зводить всіх з розуму, тому що його гра настільки очевидна: змусити фон дер Ляйєн спіткнутися і мріяти про свою власну вищу посаду", — сказав один чиновник ЄС.

У кулуарах дехто припускає, що Мішель претендує на роль глави зовнішньої політики ЄС, змінивши Жозепа Борреля, з яким у нього гарні стосунки. Стратегія полягатиме в тому, щоб розмовляти з лідерами країн ЄС віч-на-віч замість того, щоб обговорювати кандидатури на вищі посади спільно, як це зазвичай відбувається.

У матеріалі наголошується, що нинішній президент Євроради матиме чималий вплив, оскільки головує у процесі розподілу вищих посад після євровиборів та координує переговори країн-членів.

Водночас прессекретар Шарля Мішеля Катерина Касінге заявила, що він "не кандидат" і сам неодноразово згадував, що повністю зосереджений на своїх посадових обов’язках та лідерстві в Єврораді для того, щоб ухвалити ключові рішення.

Проте в дипломатичних колах не перестають побоюватися, чи Мішель діятиме конструктивно і, чи не скористається своїм впливом, щоб "насолити" фон дер Ляйєн.

"Мало того, що фон дер Ляйєн є чинним президентом, але і її Європейська народна партія випереджає конкурентів за результатами опитувань, що дає їм міцну основу для збереження її влади. Також важко зрозуміти, який інший кандидат має шанс скинути її з її місця", — Зазначають журналісти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у січні 2024 року стало відомо, що Шарль Мішель балотуватиметься на виборах до Європарламенту. Кандидатом на його посаду був прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Однак до кінця місяця з’явилася інформація, що Мішель не братиме участі у виборах до Європейського парламенту та залишається на своїй посаді.