Якщо наблизиться поразка України: у Німеччині пригрозили Путіну своєю армією і не лише

Політик закликає до більш жорсткої позиції

Колишній міністр закордонних справ Зігмар Габріель закликав до більш жорсткого підходу до Росії. Він додав, що якщо виникне загроза, що Україна програє у війні, "з розмови" не можна відкидати і участі у війні німецьких солдатів.

"Я не думав, що мені доведеться це говорити: але нам доведеться знову перемогти Росію так, як ми це зробили з Радянським Союзом у холодній війні. Путін має усвідомити, наскільки ми серйозні… Нам потрібен чіткий сигнал Путіну: припиніть цю війну – чи ми передамо її вам", — цитує його слова ntv.de.

Зігмар Габріель додав, що не обіцяв би президенту Росії Володимиру Путіну, що Німеччина не закриватиме небо над Україною німецькими системами протиракетної оборони "за допомогою Бундесверу" (збройні сили Федеративної Республіки Німеччина).

"Ніхто не хоче вести Бундесвер у війну. Але якщо зросте небезпека того, що Україна програє, то це також зруйнує наше нинішнє життя у мирі та безпеці в Європі", — пояснив свою позицію Габріель.

Він наголосив, що загарбницькі настрої Путіна вже давно вийшли за межі України. Він веде війну проти Заходу, котрий сприймає як загрозу своїй владі.

"От чому нам доводиться протистояти Росії набагато жорсткіше, ніж досі", — зазначив політик.

Він додав, що не став би виключати у розмовах з Путіним те, що в якийсь момент західні сухопутні війська можуть бути введені в Україну для захисту від агресії Росії. Габріель наголосив, що заходу не варто інформувати ворога про те, що він буде чи чого не робитиме.

"Якщо існує серйозний ризик того, що Україна програє війну, я не виключав би нічого з розмови з російським президентом… дивна західна тактика — завжди публічно інформувати ворога про те, чого ми не робитимемо… Війна завжди має небезпеку ескалації. Але я більше боюся ескалації, яку спровокує наша слабкість", — зазначив він.

Габріель закликав Захід до подвійної стратегії — жорстко протистояти Путіну та одночасно шукати можливості політичного врегулювання. Він є прихильником ще однієї мирної конференції, окрім тієї, що відбудеться у Швейцарії.

"Протистояти Путіну залізною ногою і водночас шукати формати дискусій і, таким чином, шляхи виходу з війни… Крім конференції у Швейцарії, існує необхідність другої мирної конференції, в якій братимуть участь і російські співрозмовники. Заходу та Україні потрібні США як ведуча держава, "Російський Альянс" має очолити Китай", — сказав він.

Як повідомляв "Телеграф", президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Німеччини показав батарею ППО Patriot, яку німці передадуть Україні для захисту. Наразі група українських військових проходить навчання на цих ЗРК.