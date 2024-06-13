Затоплені дороги та будинки: Москва через сильний дощ йде під воду (фото, відео)

Через сильний дощ частково не працює метро, а на дорогах пробки

З учорашнього дня Москву та Московську область у РФ заливає "мегаливень". Синоптики прогнозують, що протягом тижня в російській столиці може випасти місячна норма опадів, а місцеві жителі діляться руйнівними наслідками дощу.

Фото та відео затоплених стоянок, доріг та квартир публікують у російських Telegram-каналах. Дійшло до того, що деякі водії стали самостійно чистити зливні канали. Наприклад, так сталося у Бібірево (район у Москві). На дорогах столиці РФ пробки 8 балів. Згідно з картами, у місті утруднено рух у центрі, на Садовому кільці, Третьому транспортному та на МКАД.

Від затоплених доріг страждають не лише авто, а й залізничний транспорт. Так, під водою зникли рейки наземного метро на московській станції "Багратіонівська". Рух на Філевській лінії столичного метрополітену між станціями "Багратіонівська" та "Кунцевська" зупинено. А на півночі Москви втопився автобус — рівень води практично досяг вікон, пасажирів встигли евакуювати. Попри негоду, люди все одно йдуть у своїх справах, але роблять це по коліна у воді.

Через сильну зливу страждають і житлові будинки. У деяких із них вода ллється з розеток, зі стелі та сміттєпроводів. На додаток до цього під воду пішов підземний паркінг у ЖК "Дмитровський парк" на півночі Москви.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що 12 червня через негоду на проїжджу частину падали дерева. Одне з них вбило 64-річного чоловіка та його 9-річного онука. Вони поверталися з пляжу і спробували сховатися від негоди під деревом, але частина його не витримала і впала на росіян. Прокуратура вже розслідує інцидент, також відомо про кількох постраждалих через деревопад.

Також "Телеграф" розповідало про те, що Москву не вперше з початку літа накриває негода. Минулого разу в столиці РФ навіть сталися пожежі через блискавки.