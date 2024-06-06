Воював за РФ і підірвався на власній вибухівці: у Франції українець готував серйозний теракт

Чоловік має подвійне громадянство України та Росії

У Франції українець, який два роки воював за армію Росії, підірвався у готельному номері під час виготовлення вибухівки. Чоловіка госпіталізовано з серйозними травмами.

Про це пише Le Monde з посиланням на місцеву антитерористичну прокуратуру. Зазначається, що піротехнік має подвійне громадянство України та Росії.

Чоловіка госпіталізували із серйозними опіками, згодом його взяли під варту за планування насильницьких дій. За даними правоохоронців, в його готельному номері виявлено "продукти та матеріали, призначені для виготовлення вибухових пристроїв".

"Один із цих пристроїв вибухнув", — заявили у прокуратурі.

Зазначається, що чоловіка підозрюють у намірі підірвати військове обладнання, яке Франція відправляє Україні.Тому його утримує під вартою внутрішня розвідка Франції, Генеральне управління внутрішньої безпеки (DGSI), а не звичайна поліція. Справу також було негайно передано спеціалізованим антитерористичним прокурорам, а не кримінальним прокурорам.

За словами двох джерел, близьких до справи, чоловік зупинився в готелі в місті Руассі-ан-Франс, де розташований паризький аеропорт імені Шарля де Голля.

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