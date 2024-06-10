ІДІЛ загрожує терактами під час Олімпіади: опублікуване фото можливої мети

У Парижі стурбовані погрозами терактів під час Ігор

Ісламська терористична організація (ІДІЛ) пригрозила вчинити напад на майбутні Олімпійські ігри в Парижі. Організація опублікувала плакат у соцмережі.

На ньому зображено дрон, що летить у бік Ейфелевої вежі — культового місця у столиці Франції, повідомляє The Sun. Правоохоронці Франції вже приведені в бойову готовність перед майбутніми Іграми.

Видання нагадує, що раніше Служба внутрішньої розвідки країни заарештувала 18-річного Рахмана Б., якого підозрюють в організації нападу на футбольні матчі. Чеченський іммігрант у Франції хотів зірвати гру, заплановану у Сент-Етьєні, місті на сході країни, та "померти мучеником", вбивши глядачів чи поліцейських. Міністерство внутрішніх справ Франції заявило, що його було затримано за "активну підготовку нападу на стадіон Geoffroy Guichard під час футбольних матчів, які там відбуватимуться". У Сент-Етьєні відбудуться 6 ігор чоловічого та жіночого футбольного турнірів з 24 по 31 липня.

Також французьку владу турбує питання безпеки під час Церемонії відкриття Ігор. 26 липня на річці Сена пройде перша церемонія в історії, яка відбудеться не на стадіоні. Кількість глядачів, які зможуть її побачити на власні очі, вже скорочено з 600 000 до 300 000 — рівно вдвічі.

Головними героями церемонії стануть 10 500 спортсменів із 203 країн, які сядуть у човни на Сені, і за якими спостерігатимуть один мільярд телеглядачів у всьому світі. Чергуватимуть під час церемонії 30 000 поліцейських, 15 000 солдатів та 22 000 охоронців.

Як альтернативу планується перенести церемонію на стадіон "Стад де Франс". Також розглядається варіант перенесення церемонії на площу Трокадеро, розташовану через річку від Ейфелевої вежі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна вимагає відсторонити російських та білоруських борців від участі в Олімпіаді.