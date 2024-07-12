У Підмосков'ї розбився пасажирський літак, є жертви (відео)

Тестовий політ не вдався

У Росії у Підмосков'ї впав літак Sukhoi Superjet 100NEW 95 під час тестового польоту. Наразі інформацію перевіряють рятувальники та шукають постраждалий борт.

Про це пишуть росЗМІ. Зазначається, що на борту був лише екіпаж з трьох людей.

Користувачі мережі додають, що літак міг впасти у Коломенському районі Підмосков'я. Попередньо цей інцидент стався під час тестового польоту після планового ремонту.

Медіа Росії пише, що ніби усі троє членів екіпажу загинули. Водночас Міністерство надзвичайних ситуацій РФ офіційно ще не коментувало цю інформацію.

За словами очевидців, літак без пасажирів вилетів із заводу у Луховицях до аеропорту "Внуково". Він перебував у повітрі приблизно годину, але о 15:00 зник з радарів.

У мережі також додають, що перед падінням "Суперджет" подав сигнал лиха.

"Лайнер намагався здійснити посадку, літав по колу та виробляв паливо. У результаті він впав під час заходу на третє коло", — йдеться у повідомлені.

Зазначається, що цей літак Sukhoi Superjet був вироблений у 2014 році, втім його єдиним експлуатантом був "Газпром". Окрім цього вже опубліковано неофіційні дані загиблих на борту — два пілоти та бортпровідник.

Наразі до місця падіння вже прямують рятувальники та швидкі, в небі літає кілька вертольотів. Російські пабліки пишуть, що літак впав в районі села Апраксіно за 20 кілометрів від точки зльоту.

Зауважимо, що літаки Sukhoi Superjet не вперше потрапляють в аварії. Так, 7 жовтня 2017 року Superjet під час польоту зіткнувся з птахом. Потім у січні 2018 — літак при заході на посадку не випустив закрилки. А 7 лютого 2018 року борт, що виконував рейс Мурманськ – Москва, аварійно сів в аеропорту Шереметьєво. Біля крил літака відмовили спойлери (пристрої, що гасять підйомну силу при гальмуванні лайнера — Ред.).

Раніше "Телеграф" писав, що в червні в Росії впав пасажирський літак. Він розвалився на частини.