У Росії коню зв’язали ноги, щоб зняти ефектне падіння (відео)

Зоозахисники та каскадери розкритикували постановника сцени

У червні у російський прокат вийшов фільм "Мій улюблений чемпіон" режисера Олександра Данилова. У стрічці є жорстоке поводження з конем, хоча творець кіно заперечує всі звинувачення.

Федерація кінного спорту Росії (ФКСР) підтримала створення картини, але після публікації відео одного з трюків у мережі дала задню. Федерація ініціює створення робочої групи розробки правил використання тварин (зокрема коней) у кіноіндустрії.

"Процес знімання даного епізоду, як і всіх інших, не був узгоджений з Федерацією кінного спорту Росії. Робота кінних каскадерів у кіноіндустрії в цілому не входить у сферу контролю та регулювання федерації", — повідомили у ФКСР.

В одному з епізодів фільму вершниця наближається до перешкоди, кінь стрибає, але невдало падає та приземляється на шию. Дівчина залишається під спиною коня, поки той не встає. Як виявилося, для виконання цього трюку передні ноги коня зв’язали мотузкою, а в момент стрибка троє чоловіків натягнули її, через що тварина робить перекид через голову.

"Дозволити так знущатися з коня на всю країну у світі, де вже існує ШІ, і каскадери, по суті, взагалі вже не потрібні. Ці люди не просто не борються з жорстоким поводженням і захищають права коней, ці люди спонсорують знущання з кіней", — заявила голова благодійного фонду для коней Lirs Help Олена Овсієнко.

З нею не погоджується режисер картини. Данилов заявив, що трюк зробив "каскадерський кінь". Як стверджує Олександр, тварина не кульгає, почувається добре і ще знялася у низці проєктів.

Зовсім іншу думку висловив президент Гільдії каскадерів Росії Олександр Іншаков. Він зазначив, що подібні трюки заборонені у РФ.

"Ми змусили наших хлопців вчити коней робити завал. Причому він падав сам, йому не треба було допомагати. За домовленістю з вершником кінь по команді падав у потрібному напрямку без наслідків і для себе, і для вершника. А те, що ви бачили, — це смертельно небезпечна історія, такі речі треба припиняти", — зазначив експерт.

Нагадаємо, російська спортсменка Ксенія Костигова отримала два роки дискваліфікації від ФКСР за побиття коня. До речі, Міжнародна федерація кінного спорту (FEI) повернула росіян на змагання.