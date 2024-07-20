"Безтолочі!": "Зайка" звинуватив українців у нацизмі, став посміховиськом у мережі

Колишня спортсменка намагається догодити путінській владі

Дворазова олімпійська чемпіонка з біатлону Ольга Зайцева на прізвисько "Зайка" відреагувала на новину про те, що українські спортсмени без наслідків (дискваліфікацій та відсторонень) не будуть тиснути руки росіянам на Олімпіаді в Парижі.

Відповідний коментар Зайцевій наводить "Матч ТВ". Біатлоністка примудрилася назвати це "нацизмом".

"Ну, думаю, це вже нацистські схильності. Чому вони не повинні вітати, не повинні тиснути руки? Вони не дотримуються принципів Олімпійської хартії, НОК України та його керівник схильні до політичних схильностей і заважають своїм спортсменам виконувати те, що вони мають виконувати.

Спортсмени, гадаю, там не висловлюють свою волю. За них все висловлює цей незрозумілий товариш Гутцайт із НОК України. І в НОК вони не зберігають принципи Олімпійської хартії, а також людські принципи.

Спортсмени – це люди, які мають бути поза політикою. Коли ми були спортсменами, завжди спілкувалися незалежно від тієї чи іншої ситуації. Спорт має бути нормальним. Це Олімпіада, мир, дружба. А тут виходить, що вони загострюють і привертають увагу до себе. Безтолочі!

Тут багато можна казати. Знову ж таки, думаю, це все це не спортсмени, а політика їхньої країни та НОК. Реально поводяться як нацисти. Світ має задуматися про це, зняти рожеві окуляри та поміняти думку", – сказала Зайцева.

У мережі лише висміяли позицію Зайцевої. Користувачі вважають, що росіянка намагається стати депутатом, роблячи такі заяви.

Нагадаємо, МОК дозволив росіянам брати участь в Олімпійських іграх у Парижі у нейтральному статусі та з іншими обмеженнями. У підсумку до Франції на змагання вирушать 15 росіян. При цьому фільтр МОК не спрацював, і на Іграх таки виступатимуть Z-спортсмени.