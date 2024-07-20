В России лошади связали ноги, чтобы снять эффектное падение (видео)

Зоозащитники и каскадеры раскритиковали постановщика сцены

В июне в российский прокат вышел фильм "Мой любимый чемпион" режиссера Александра Данилова. В ленте присутствует жестокое обращение с лошадью, хотя создатель кино отрицает все обвинения.

Федерация конного спорта России (ФКСР) поддержала создание картины, но после публикации видео одного из трюков в сети дала заднюю. Федерация инициирует создание рабочей группы для разработки правил использования животных (в частности лошадей) в киноиндустрии.

"Процесс съемок данного эпизода, как и всех прочих, не был согласован с Федерацией конного спорта России. Работа конных каскадеров в киноиндустрии в целом не входит в сферу контроля и регулирования федерации", — сообщили в ФКСР.

В одном из эпизодов фильма наездница приближается к препятствию, лошадь прыгает, но неудачно падает и приземляется на шею. Девушка остается под спиной лошади, пока та не встает. Как оказалось, для исполнения этого трюка передние ноги лошади связали веревкой, а в момент прыжка трое мужчин натянули ее, из-за чего животное совершает кувырок через голову.

"Позволить так издеваться над лошадью на всю страну в мире, где уже существует ИИ, и каскадеры, по сути, вообще уже не нужны. Эти люди не просто не борются с жестоким обращением и защищают права лошадей, эти люди спонсируют издевательства над лошадьми", — заявила глава благотворительного фонда для лошадей Lirs Help Елена Овсиенко.

С ней не согласен режиссер картины. Данилов заявил, что трюк проделал "каскадерский конь". Как утверждает Александр, животное не хромает, чувствует себя хорошо и еще снялось в ряде проектов.

Совсем другое мнение выразил президент Гильдии каскадеров России Александр Иншаков. Он отметил, что подобные трюки запрещены в РФ.

"Мы заставили наших ребят учить лошадей делать завал. Причем она падала сама, ей не надо было помогать. По договоренности со всадником лошадь по команде падала в нужном направлении без последствий и для себя, и для всадника. А то, что вы видели, — это смертельно опасная история, такие вещи надо пресекать", — отметил эксперт.

Напомним, российская спортсменка Ксения Костыгова получила два года дисквалификации от ФКСР за избиение лошади. К слову, Международная федерация конного спорта (FEI) вернула россиян на соревнования.