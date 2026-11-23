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Репутаційні скандали навколо директора НАБУ Семена Кривоноса дедалі більше впливають на самих співробітників антикорупційного бюро.

Як заявив економічний експерт Борис Кушнірук, за його інформацією, детективи НАБУ змушені захищати репутацію відомства, тоді як суспільна увага зміщується з результатів розслідувань на особисту біографію та поведінку його керівника.

За словами експерта, у приватних розмовах працівники Бюро висловлюють невдоволення тим, що їм доводиться пояснювати скандали навколо Кривоноса — від історій із підкупом виборців, фіктивним усиновленням та земельними оборудками до суперечок щодо кримінальних проваджень і його відсутності на парламентській ТСК.

"Заради чого взагалі натягувати репутаційні ризики Семена Кривоноса на роботу всього Бюро?" — ставить питання Кушнірук.

Експерт зазначає, що окремі детективи, за його інформацією, вже прямо звинувачують директора НАБУ у використанні посади як особистої індульгенції від відповідальності.

"Пану Кривоносу доведеться піти з посади. Надто багато негативу він встиг зібрати на собі. Але конкурс і призначення нового очільника повинні відбуватися з неймовірною прискіпливістю", — зазначає Кушнірук.