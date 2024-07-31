Шебекіно у вогні: у Бєлгородській області спалахнула житлова багатоповерхівка, "винних" вже призначили (відео)

Пропаганда вже звинувачує Україну

У російській Бєлгородській області ранок почався з масштабної пожежі. Там спалахнула багатоповерхівка.

Про це повідомляють російські пропагандисти та місцеві паблики. За їхніми даними, інцидент стався у місті Шебекіно. Там спалахнув дах однієї з житлових п’ятиповерхівок. Судячи з кадрів з місця подій, полум’я охопило майже всю її площу, а дим від пожежі виднівся з усіх куточків міста.

Російська пропаганда та місцева влада, як і завжди, вже поспішили бездоказово звинуватити в усьому Україну. Мовляв, будинок спалахнув після обстрілу. Місцевий губернатор вже навіть "встановив" тип зброї, якою нібито атакували будинок — касетні боєприпаси. І це при тому, що вже давно відомо, що ЗСУ, на відміну від РФ, не веде війну з цивільними. Навпаки, обстріл "касетами" мирних жителів, на жаль, часто практикують саме окупанти. З очевидних прикладів можна згадати удар по Одесі, де саме від цієї зброї загинули люди, зокрема й діти. І цей удар був зафіксований камерами відеоспостереження.

Крім того, вже давно відомо, що "бомбардування" Білгородської області регулярно практикує сама Росія. Тільки за підтвердженими даними, за останні пів року путінські війська "втратили" там десятки авіабомб. Часто ці "втрати", природно, супроводжувалися руйнуваннями. А коли авіація РФ не бомбардує Бєлгородську область, то за справу береться російська ППО. Випадків, коли ракети ЗС РФ падали прямо на міста, вже не порахувати.

Крім цього, не можна забувати як нахабно і цинічно бреше російська пропаганда. Наприклад, під час інциденту з руйнуванням багатоповерхівки у Бєлгороді пропагандисти заплуталися у своїх вигаданих звинуваченнях на адресу України, але аналітики одразу ж знайшли безліч доказів, що наша країна там була ні до чого.

Вже відомо, що після початку пожежі мешканці будинку покинули його. Половина людей виїхала до своїх родичів, а решту довелося розселяти у пунктах тимчасового розміщення.

Масштаб руйнувань поки не зрозумілий. Про постраждалих поки що також не повідомляється. Пожежу нібито вже вдалось локалізувати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Білгородській та Курській областях стався блекаут, а росіян накрила паніка.