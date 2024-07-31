Шебекино в огне: в Белгородской области загорелась жилая многоэтажка, "виновных" уже назначили (видео)

Пропаганда уже обвиняет Украину

В российской Белгородской области утро началось с масштабного пожара. Там вспыхнула многоэтажка.

Об этом сообщают российские пропагандисты и местные паблики. По их данным, инцидент произошел в городе Шебекино. Там загорелась крыша одной из жилых пятиэтажек. Судя по кадрам с места событий, пламя охватило практически всю её площадь, а дым от пожара виднелся из всех уголков города.

Российская пропаганда и местные власти, как и всегда, уже поспешили бездоказательно обвинить во всем Украину. Дескать, дом вспыхнул после "обстрела". Местный губернатор уже даже "установил" тип оружия, которым якобы был атакован дом — кассетные боеприпасы. И это при том, что уже давно известно, что ВСУ, в отличие от РФ, не ведут войну с гражданскими. Наоборот, обстрел "кассетами" мирных жителей, к сожалению, часто практикуют именно оккупанты. Из очевидных примеров можно вспомнить удар по Одессе, где именно от этого оружия погибли люди, в том числе и дети. И этот удар был зафиксирован камерами видеонаблюдения.

Кроме того, уже давно известно, что "бомбардировку" Белгородской области регулярно практикует сама Россия. Только по подтвержденным данным, за последние полгода путинские войска "потеряли" там десятки авиабомб. Часто это "потери", естественно, сопровождались разрушениями. А когда авиация РФ не бомбит Белгородскую область, то за дело берется российская ПВО. Случаев, когда ракеты ВС РФ падали прямо на города, уже не счесть.

Помимо этого нельзя забывать как нагло и цинично врет российская пропаганда. Например, в случае разрушения многоэтажки в Белгороде пропагандисты запутались в своих выдуманных обвинениях в адрес Украины, но аналитики сразу же нашли множество доказательств, что наша страна там была не при чем.

Уже известно, что после начала пожара жильцы дома покинули его. Половина людей выехала к своим родственникам, а остальных пришлось расселять в пунктах временного размещения.

Масштаб разрушений пока неясен. О пострадавших пока также не сообщается. Пожар якобы уже удалось локализовать.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Белгородской и Курской областях произошел блэкаут, а россиян накрыла паника.