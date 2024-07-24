"Вічно з буквою "зю" трапляються неприємності": у Бєлгороді водій влетів у Zвастику (фото та відео)

Це вже не перша неприємність із нею

У ніч проти середи, 24 липня, в російському Бєлгороді автомобіль влетів в інсталяцію з буквою Z, яка стала символом російської війни проти України. Дорогою водій протаранив інший автомобіль і зніс два стовпи.

Про це повідомляють місцеві пабліки. ДТП сталася в районі перехрестя з вулицею 5 Августа. Примітно, що це дата визволення Бєлгорода від німецьких фашистів у 1943 році, також саме 5 серпня там День міста. І ось тепер, через 80 років, вулиці російського Бєлгорода понівечені новим фашистським символом.

Водій за кермом BMW зачепив Renault, що стояв, але продовжив рух. Далі він зніс два стовпи та врізався у мерзенну конструкцію, яку автори каналу, розповідаючи про ДТП, назвали "арт-об’єкт". За словами свідків, водій BMW міг бути п’яним.

Аварію активно обговорюють у мережі мешканці міста. Вони зазначають, що із цим символом війни постійно трапляються якісь неприємності. Хтось з іронією пише, що вбачає у цьому "дискредитацію армії".

"Та що ж це таке! Вічно з буквою "зю" трапляються якісь неприємності", "Вбачаю тут дискредитацію армії я", "Треба вже гумовою інсталяцію робити", "Вона ж уже й горіла", — пишуть у коментарях.

Для довідки: з кінця лютого — початку березня 2022 року символ "Z" став повсюдно використовувати для підтримки вторгнення Росії в Україну. "Z" часто порівнюється зі свастикою, вона виглядає як одна з її частин. Росія спонсорує "Z"-флешмоби у соціальних мережах, букву наносять на предмети одягу, будівлі, автотранспорт. На тих, хто виступає проти використання "Z" в РФ, заводять кримінальні справи.

Як повідомляв "Телеграф", 12 липня, службовий автомобіль із заступником міністра промисловості та енергетики Алтайського краю Володимиром Локтюшевим потрапив у ДТП. Внаслідок зіткнення високопосадовець РФ загинув.