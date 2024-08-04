Вогонь впритул підійшов до складів палива: під Ростовом спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)

На місці вже працюють пожежники

У російській Ростовській області росіяни намагаються загасити масштабну пожежу. Подія сталася в місті Азов, яке страждає від густого чорного диму.

За даними місцевих telegram-каналів, причиною задимлення стала пожежа сухої трави. Однак, коли місцеві жителі висловили сумніви у цій версії, з’явилася інформація про те, що вогонь перекинувся на звалище автомобільних шин, що викликало появу густого чорного диму.

При цьому деякі канали повідомляють, що вогонь впритул підійшов до резервуарів місцевого складу паливно-мастильних матеріалів.

У мережі також з’явилися відео, на яких видно покришки, що горять. У повідомленні вказується, що пожежа вже поширилася на площі 5000 квадратних метрів.

За даними губернатора Василя Голубєва, над гасінням пожежі працюють 34 особи, залучено 9 одиниць техніки. Ризик перекидання вогню на сусідні будівлі зберігається.

Як повідомлялося раніше, у неділю, 4 серпня, в окупованих містах Донецької та Луганської областей пролунала низка вибухів. Надійшли повідомлення про прильоти у Луганську та Макіївці.