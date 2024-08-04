Огонь вплотную подошел к складам топлива: под Ростовом вспыхнул масштабный пожар (фото, видео)
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На месте уже работают пожарные
В российской Ростовской области россияне пытаются потушить масштабный пожар. Происшествие произошло в городе Азов, который страдает от густого черного дыма.
Согласно данным местных telegram-каналов, причиной задымлению стал пожар сухой травы. Однако, когда местные жители высказали сомнения в этой версии, появилась информация о том, что огонь перекинулся на свалку автомобильных шин, что и вызвало появление густого черного дыма.
При этом некоторые из каналов сообщают, что огонь вплотную подошел к резервуарам местного склада горюче-смазочных материалов.
В сети также появились видео, на которых видны горящие покрышки. В сообщении указывается, что пожар уже распространился на площади в 5000 квадратных метров.
По данным губернатора Василия Голубева, над тушением пожара работают 34 человека, привлечено 9 единиц техники. Риск перекидывания огня на соседние постройки сохраняется.
Как сообщалось ранее, в воскресенье, 4 августа, в оккупированных городах Донецкой и Луганской областей прозвучал ряд взрывов. Поступили сообщения о прилетах в Луганске и Макеевке.