Огонь вплотную подошел к складам топлива: под Ростовом вспыхнул масштабный пожар (фото, видео)

На месте уже работают пожарные

В российской Ростовской области россияне пытаются потушить масштабный пожар. Происшествие произошло в городе Азов, который страдает от густого черного дыма.

Согласно данным местных telegram-каналов, причиной задымлению стал пожар сухой травы. Однако, когда местные жители высказали сомнения в этой версии, появилась информация о том, что огонь перекинулся на свалку автомобильных шин, что и вызвало появление густого черного дыма.

При этом некоторые из каналов сообщают, что огонь вплотную подошел к резервуарам местного склада горюче-смазочных материалов.

В сети также появились видео, на которых видны горящие покрышки. В сообщении указывается, что пожар уже распространился на площади в 5000 квадратных метров.

По данным губернатора Василия Голубева, над тушением пожара работают 34 человека, привлечено 9 единиц техники. Риск перекидывания огня на соседние постройки сохраняется.

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 4 августа, в оккупированных городах Донецкой и Луганской областей прозвучал ряд взрывов. Поступили сообщения о прилетах в Луганске и Макеевке.