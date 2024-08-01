У Monobank стався збій: недоступні деякі функції, усі подробиці (оновлено)

У застосунку видавало помилку

У четвер, 1 серпня, зранку в онлайн-банкінгу Monobank в Україні стався збій. Користувачі не можуть ввійти в застосунок та переглянути баланс картки онлайн.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу". Водночас наразі розрахуватися карткою моно на касах магазинів можна, оплати проходять.

UPD: о 10:30 збій у застосунку Monobank не фіксується. Наразі усі функції доступні і працюють.

"Складнощі у роботі застосунку. Займаємось вирішенням проблеми", — йдеться у повідомлені під час входу в онлайн-банкінг.

Під час входу в застосунок одразу видає помилку, також не відображається баланс карти та попередні операції з рахунком.

Проте така проблема спіткає не усіх українців, дехто повідомляє, що застосунок працює та є можливість здійснити усі фінансові операції.

Нагадаємо, що на початку травня Monobank кілька днів поспіль зазнавав потужних хакерських атак. Так 1 та 2 травня українці спостерігали проблеми в роботі не тільки застосунку, а й терміналів. Адже не виходило покласти готівку на картку. Тоді засновник банку Олег Гороховський підтверджував, що збої банку — робота хакерів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні в липні стався збій у роботі Vodafone, Sense Bank, "Нова пошта" та інших сервісів. Популярні сервери намагались відновити роботу пів дня.