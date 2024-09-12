Патріарх Кирило ледь не знепритомнів у Санкт-Петербурзі, його вели під руки до швидкої

Священнику стало зле після проповіді про спокуси

Патріарху російської православної церкви Кирилу Гундяєву, відомому як святєйший патріарх Кирил, стало зле після виступу на площі Олександра Невського у Санкт-Петербурзі. Повідомляється, що голова РПЦ звернувся до вірян після хресного ходу, проте одразу після виступу йому стало недобре і довелося звернутися до медиків.

Про це пише російське видання Фонтанка. Перш ніж патріарху стало зле, він у своїй проповіді розповів росіянам про спокуси та застеріг від усього західного.

"Люди приїжджають в інші країни, там магазини краще, веселощів більше. Створюється ілюзія, що там устрій кращий, проте, як показує історія, правда на нашому боці", — сказав патріарх.

Після нього на сцену вийшли губернатори Санкт-Петербурга та Ленінградської області, а самому Гундяєву стале зле. Патріарха під ручки супроводили до швидкої, де медики надали йому необхідну допомогу, ймовірно, використовуючи для цього західне обладнання та західні ліки.

Патріарху Кирилу стало зле

Як зазначає кореспондент видання, патріарху стало зле через спеку. Після отриманої допомоги, Гундяєв поїхав на своїй західній машині.

Що відомо про патріарха Кирила

Російський релігійний діяч та колишній агент КДБ неодноразово потрапляв у великі скандали. Патріарх, який чи не на кожній проповіді закликає росіян відмовитися від всього західного, обожнює дорогі речі західного виробництва.

У власності патріарха дорогі годинники типу "Breguet" за кілька десятків тисяч доларів, квартири, особистий літак, яхта, бронепоїзд, вілла у Швейцарії, будинок у Передєлкіно і палац у Геленджику з автопарком люксових автівок.

Яхта голови РПЦ

У кінці 2020 року російські журналісти заявляли, що Кирило володіє нерухомістю на суму 3 мільйони доларів. Як змінилася ця сума за два з половиною роки повномасштабного вторгнення РФ в Україну нині не відомо.

Кирило Гундяєв відомий прихильник Кремля та відвертий посіпака російського лідера Путіна. На своїх проповідях патріарх неодноразово закликав до вбивства українців та називав війну РФ проти України — священною для росіян.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що патріарх Кирило побажав Путіну правити до кінця життя. Також патріарх Кирило сказав, що Путін повинен ухвалювати "доленосні та грізні рішення" і навів йому як приклад Олександра Невського.