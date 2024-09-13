"Російську дівчинку замовили": у справі фаворитки Путіна — новий поворот

Російські пропагандисти збудилися після того, як випливла нова інформація у справі фігуристки-допінгістки

Олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту депутат Держдуми Світлана Журова назвала "справу" проти російської фігуристки Каміли Валієвої "політичним замовленням". Валієву було дискваліфіковано за порушення антидопінгових правил.

Відповідний коментар Журової наводить Р-Спорт. Напередодні Associated Press випустило статтю, в якій йдеться про те, що Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) прибрало зі справи Валієвої висновок експерта, який підтвердив версію фігуристки про випадкове потрапляння допінгу через десерт. У WADA заявили, що стаття AP "містить низку фактичних неточностей".

"У мене немає сумнівів, що це було політичне замовлення. Буквально нещодавно всі чули про випадок з тенісистом (Янніком Сіннером), де теж була мікродоза, але його виправдали. Мене багато хто запитував, чому в його випадку було прийнято таке рішення: найчастіше спортсмен може пояснити, звідки у нього в пробі взялася мікродоза.

У випадку з Камілою — 100% було політичне замовлення. Його було виконано сплановано, вони спеціально пригальмували публікацію результатів до початку Олімпіади. Адже тоді Камілу відсторонили б раніше, а ми б поставили іншого спортсмена, виграли медаль. Не було б усіх скандалів, і Камілу зрештою виправдали б. Зараз усі суди пройшли, а Камілу жорстко покарали на строк, начебто вона приймала анаболіки, причому повторно", — заявила Журова.

Заслужений тренер СРСР Тетяна Тарасова вважає, що Валієва невинна.

"А ми від початку говорили, що вона невинна. Талановита російська дівчинка — їм треба було покарати ні за що, ні про що. Та так, щоб усі навколо здригнулися. Ми весь час це говорили, але чи нас хтось слухає? Звичайно, треба робити все, щоби якось вплинути. Але питання — хіба у нас немає відповідальних за це людей, чому вони не роблять нічого? Чи не пізно боротись? Ніколи не пізно", — сказала Тарасова.

Заступник голови комітету Держдуми з фізичної культури та спорту Амір Хамітов заявив про нелегітимність WADA.

"Виходить, що в пресу просочився незаперечний доказ якщо не підтасовування самого результату, то як мінімум негативного вектора щодо нашої країни. Приховування факторів, які можуть вплинути на рішення суду – це саме собою злочин. Щобільше, такі дії наводять підозри на тих, хто їх здійснив. А якщо інформація джерел агентства є вірною, і до цього причетні спортивні чиновники такого рівня, то це в першу чергу говорить про легітимність і окремих змагань, і WADA в цілому", — заявив Хамітов.

Нагадаємо, після Олімпіади-2022 у Пекіні, де стало відомо про допінг Валієвої, глава Кремля провів зустріч з російськими олімпійцями, на якій заявив, що хоче привітати 16-річну спортсменку з днем народження в неформальній обстановці. Пізніше стало відомо, що глава Кремля подарував Камілі шовкову хустку, через що юну фігуристку почали називати новою фавориткою Володимира Путіна.

Виступ Валії на Олімпіаді-2022

У 2024 році Валієва була визнана винною в порушенні допінг-правил, через що РФ втратила "золото" у командному турнірі з фігурного катання на Іграх. Неймовірно, але після цього допінгістка стала національним героєм у Росії. Фігуристка сиділа поруч із Путіним на церемонії відкриття "Ігор майбутнього", а в Кремлі визнали, що президент РФ особисто підтримує спортсменку. Каміла у відповідь підтримала Путіна на президентських виборах, після чого у неї з’явилося власне шоу на головному каналі Росії.