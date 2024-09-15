Рус

Її називали "іконою стилю"... Російська фігуристка та фанатка Путіна вразила зовнішнім виглядом (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Аліна Загітова Новина оновлена 15 вересня 2024, 16:34
Аліна Загітова. Фото t.me/azagitova_official

Колишня спортсменка прийшла на змагання у дивному вбранні

Знаменита російська фігуристка, олімпійська чемпіонка Аліна Загітова прийшла на контрольні прокати у Росії в безглуздому вбранні. Аліна офіційно підтримала президента РФ Володимира Путіна на минулих президентських виборах.

Відповідне відео опубліковано на telegram-каналі "Тулуп Тутберідзе". На кадрах видно, що Загітова одягла босоніжки на високі шкарпетки. Крім того, її сорочка стирчала з-під мініспідниці.

"Аліна Загітова в сорочці бойфренда, що стирчить з-під мініспідниці. Шкарпетки, мабуть, теж чоловічі", — йдеться у повідомленні.

Все б нічого, якби Загітова не була "іконою стилю". Примітно, що 2020 року росіянка перемогла у відповідному голосуванні в офіційних соцмережах Олімпійських ігор. Наряд чемпіонки викликав багато запитань у росіян.

Раніше Загітова зганьбилася, не зумівши швидко назвати назву своєї дипломної роботи. Також спортсменка потрапила у скандал через своє вбрання на Олімпіаді-2018, де вона виграла "золото". Перша українська олімпійська чемпіонка Оксана Баюл звинуватила росіянку у плагіаті.

Теги:
#Фігурне катання #Аліна Загитова