Її називали "іконою стилю"... Російська фігуристка та фанатка Путіна вразила зовнішнім виглядом (відео)

Колишня спортсменка прийшла на змагання у дивному вбранні

Знаменита російська фігуристка, олімпійська чемпіонка Аліна Загітова прийшла на контрольні прокати у Росії в безглуздому вбранні. Аліна офіційно підтримала президента РФ Володимира Путіна на минулих президентських виборах.

Відповідне відео опубліковано на telegram-каналі "Тулуп Тутберідзе". На кадрах видно, що Загітова одягла босоніжки на високі шкарпетки. Крім того, її сорочка стирчала з-під мініспідниці.

"Аліна Загітова в сорочці бойфренда, що стирчить з-під мініспідниці. Шкарпетки, мабуть, теж чоловічі", — йдеться у повідомленні.

Все б нічого, якби Загітова не була "іконою стилю". Примітно, що 2020 року росіянка перемогла у відповідному голосуванні в офіційних соцмережах Олімпійських ігор. Наряд чемпіонки викликав багато запитань у росіян.

Раніше Загітова зганьбилася, не зумівши швидко назвати назву своєї дипломної роботи. Також спортсменка потрапила у скандал через своє вбрання на Олімпіаді-2018, де вона виграла "золото". Перша українська олімпійська чемпіонка Оксана Баюл звинуватила росіянку у плагіаті.