На российской железной дороге в Самарской области раздался взрыв: что известно о последствиях (фото, видео)

Есть значительные повреждения

В Самарской области России произошел взрыв на железнодорожном пути. Как следствие есть разрушение — движение поездов остановлено.

Как отмечают росСМИ, взрыв прогремел на железнодорожном мосту в районе города Кинель. Есть значительное повреждение "островка безопасности".

На фото и видео, которые уже публикуют в сети, видно, что железнодорожные пути не повреждены, есть разрушение конструкции моста. О пострадавших пока не сообщалось.

В телеграм-канале Куйбышевской железной дороги заявили, что взрыв возник из-за "вмешательства посторонних в работу железнодорожного транспорта".

"Движение грузовых поездов на перегоне 94 км — 103 км Куйбышевской железной дороги временно приостановлено. На движение пассажирских и пригородных поездов это не влияет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что власти региона подтвердили сильный взрыв на железнодорожном мосту в районе города Кинель и повреждение островка безопасности.

Напомним, что урожаю зерновых в России грозит сильная засуха. Пока нет возможности провести нормальный посев озимы, поскольку мешают погодные условия, что ставит под угрозу урожай зерна в следующем году в РФ.

Ранее "Телеграф" писал, что три пассажирских самолета в России получили странные уведомления. Они содержали угрозы об уничтожении на английском языке в момент полета. Случилось это, когда лайнеры пролетали над южными регионами страны.