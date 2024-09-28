На российской железной дороге в Самарской области раздался взрыв: что известно о последствиях (фото, видео)
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Есть значительные повреждения
В Самарской области России произошел взрыв на железнодорожном пути. Как следствие есть разрушение — движение поездов остановлено.
Как отмечают росСМИ, взрыв прогремел на железнодорожном мосту в районе города Кинель. Есть значительное повреждение "островка безопасности".
На фото и видео, которые уже публикуют в сети, видно, что железнодорожные пути не повреждены, есть разрушение конструкции моста. О пострадавших пока не сообщалось.
В телеграм-канале Куйбышевской железной дороги заявили, что взрыв возник из-за "вмешательства посторонних в работу железнодорожного транспорта".
"Движение грузовых поездов на перегоне 94 км — 103 км Куйбышевской железной дороги временно приостановлено. На движение пассажирских и пригородных поездов это не влияет", — говорится в сообщении.
Отмечается, что власти региона подтвердили сильный взрыв на железнодорожном мосту в районе города Кинель и повреждение островка безопасности.
Напомним, что урожаю зерновых в России грозит сильная засуха. Пока нет возможности провести нормальный посев озимы, поскольку мешают погодные условия, что ставит под угрозу урожай зерна в следующем году в РФ.
Ранее "Телеграф" писал, что три пассажирских самолета в России получили странные уведомления. Они содержали угрозы об уничтожении на английском языке в момент полета. Случилось это, когда лайнеры пролетали над южными регионами страны.