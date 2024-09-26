Погрожував свіщеннику і родині. У Волинській області горів храм УПЦ МП, що кажуть в поліції (фото)
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У єпархії кажуть, що це підпал
У четвер, 26 вересня, вранці горіла церква УПЦ МП. Мовиться про храм Покрови Пресвятої Богородиці у селі Старі Кошари Волинської область.
Про це пишуть на сторінці Володимир-Волинської єпархії. Там вказали ймовірну причину пожежі.
"26 вересня, під ранок, було звершено підпал храму громади Української Православної Церкви на честь Покрови Пресвятої Богородиці у селі Старі Кошари на Ковельщині. Про підпал повідомив настоятель громади протоієрей Андрій Хомич. Підозрюваний у підпалі впродовж тривалого часу погрожував священнику і членам громади УПЦ. Про погрози з належними свідченнями заявляли у поліцію", – йдеться у дописі на сторінці.
Відомо, що вогнем пошкоджені вхідні сходи, оздоблення стелі, два вікна, двері. Причину пожежі встановлюють.
На запит "Телеграфу" у поліції Волинської області відповіли, що на місці працює слідчо-оперативна група. Що попередньо стало причиною пожежі, у правоохоронці не прокоментували, зазначивши, що наразі невідомо.
Раніше "Телеграф" писав, що у Тернополі вантажівка на швидкості влетіла в одну з найстаріших церков міста.