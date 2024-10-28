Україна обігнала Росію у важливому світовому рейтингу
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Торік Україна займала 100 місце
Україна втратила дві позиції за рік у рейтингу країн за Міжнародним індексом прав власності (IPRI). Вона посіла 102 місце зі 125, водночас Росія зайняла 103 місце.
Про це свідчать опубліковані дані Property Rights Alliance. Торік Україна займала у рейтингу 100 місце, проте показник 2024 року вищий за 2022, коли наша країна була на 105-му місці.
Зазначається, що за десятибальною шкалою ("10" — максимально якісний захист прав власності) Україна отримала 3,82 бала.
За словами українського підприємця і президент UBC Group Ігоря Гуменного, 102 місце України — одне із найнижчих показників у світі та найгірший результат серед країн Центральної та Східної Європи.
"Без захисту прав власності не можна навіть починати розмови про можливості інвестицій. Це ключова максима всіх успішних суспільств у всі часи і епохи", — сказав він.
До того ж, на його думку, цей результат красномовно свідчить про проблеми у правовій системі України та її правоохоронних органах.
Які країни світи зайняли перші місця в глобальному рейтингу
- Фінляндія — 8,08 бала;
- Данія — 7,7 бала;
- Нідерланди — 7,7 бала;
- Нова Зеландія — 7,7 бала;
- Австралія — 7,6 бала.
Зауважимо, що США посіли 14 місце у рейтингу, набравши 7,4 бала.
Згідно з повідомленням Property Rights Alliance, IPRI охоплює 125 країн, що представляють 93,4% населення світу та 97,5% глобального ВВП, відображаючи глобальну картину захисту прав власності.
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