Шойгу дає добро спалення Москви? У російського генерала знайшли цікаву картину (фото)

Ексзаступник міністра оборони РФ виявився "шанувальником мистецтва"

У Москві минулого тижня заарештували колишнього заступника міністра оборони РФ Дмитра Булгакова. Під час обшуку у його будинку виявили цікаву колекцію живопису.

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, який у Росії визнаний іноагентом, опублікував кілька фотографій картин, що знаходилися у будинку Булгакова. На них зображено колишнього голову Міноборони РФ Сергія Шойгу та його ексзаступників.

Одна з картин написана за мотивами полотна "Військова рада у Філях" авторства художника Олексія Ківшенка. На ній Шойгу зображено в ролі генерала Михайла Кутузова, а його ексзаступник Руслана Цаликова — генерала Михайла Барклая де Толлі.

Примітним є той факт, що на оригінальному творі Кившенка, написаному в 1880 році, зображено військову раду, яку було скликано Кутузовим у підмосковному селі Філі під час війни 1812 року між Росією та наполеонівською Францією. На ньому вирішувалося питання здачі Москви без бою.

Барклай де Толлі закликав залишити Москву, але зберегти армію. У результаті Кутузов, враховуючи тяжкі втрати у Бородінській битві, підтримав цю пропозицію. Як відомо, згодом у залишеному місті було спалено три чверті дерев’яних споруд.

Невідомо, якою логікою керувався той, хто замовив картину із Шойгу та іншими російськими генералами саме на цей мотив. Можна припустити, що він просто погано вчив історію. Також не можна виключати, що вибір сюжету був свідомим.

Нагадаємо, у РФ після відставки міністра оборони Сергія Шойгу затримали кілька високопосадовців. Зокрема, було затримано начальника головного управління кадрів Міноборони РФ генерал-лейтенанта Юрія Кузнєцова.

Пізніше було затримано заступника голови Генштабу РФ генерала Вадима Шамаріна. Перед цим у справі про хабар був заарештований Тимур Іванов, який обіймав посаду заступника міністра оборони.