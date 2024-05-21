Третій топ-військовий за місяць: у РФ заарештували генерала, який командував цілою армією

Попова усунули ще рік тому

У Росії тривають арешти топових воєначальників. Цього разу у кайданки закували колишнього командувача 58-ї армії ЗС РФ Івана Попова.

Про це повідомляють РосЗМІ. За їхніми даними, Попова було затримано за підозрою у великому шахрайстві на суму понад 100 мільйонів рублів. Слідчі вважають, що Попов має пряме відношення до розкрадання матеріалів, закуплених для будівництва російської лінії оборони у тимчасово окупованій Запорізькій області. Мовляв, той продав металоконструкції, які були передані місцевій псевдовладі по гуманітарній лінії.

Як нагадує український блогер Денис Казанський, Попов — це генерал, якого рік тому усунули від командування армією після того, як він виступив зі скандальними звинуваченнями на адресу російського Генштабу і відкрито заявив про проблеми в армії РФ.

"Дуже добре! Чистки та гризня в Росії продовжуються", — зазначив Казанський.

Нагадаємо, що це вже не перша кримінальна справа проти високопоставленого співробітника Міноборони останнім часом. Наприкінці квітня у справі про хабар був заарештований Тимур Іванов, який обіймав посаду заступника міністра оборони.