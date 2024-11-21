Удар міжконтинентальної ракети під час масованого обстрілу та відключення світла: головне на ранок

Головні новини ранку 19 листопада

Ранок 21 листопада розпочався для України з масованої атаки, а також низки інших важливих новин. Розповідаємо коротко про важливе.

"Телеграф" зібрав головні новини ранку в одному дайджесті. Ознайомитись з ним можна нижче.

Масована атака

Росіяни вранці 21 листопада влаштували чергову масовану ракетну атаку на Україну. Приблизно о 6:40 до повітряного простору країни увійшли перші крилаті ракети ворога. За даними моніторингових пабліків, росіяни запустили по Україні:

крилаті ракети Х-101/55, запущені бортами Ту-95мс із району Саратовської області рф;

балістичну ракету 9м723 ВТРК "Іскандер-М";

ймовірно аеробалістичну надзвукову ракету Х-47м2 комплексу "Кинжал".

Також, як повідомили у Повітряних силах, РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету.

О 8.22 в Україні почали давати відбої.

Під час атаки зокрема вибухи пролунали у Дніпрі та Кременчуці. У Дніпрі було атаковано промислове підприємство, виникли пожежі.

Екстрені відключення світла

У низці областей України ввели екстрені відключення світла під час масованої атаки вранці 21 листопада. Під час них графіки не діють. Станом на 9 ранку такі заходи скасували у Києві.

Перший удар Storm Shadow по РФ

Міністр оборони України Рустем Умєров прокоментував нібито перший удар Storm Shadow по цілі на російській території. Він не став ні спростовувати, ні підтверджувати його, проте сказав таке :

"Ми використовуємо всі засоби для захисту нашої країни, тому ми не будемо вдаватися в деталі. Але ми просто даємо зрозуміти, що ми здатні та можемо відповісти".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Запорізька АЕС вдруге за тиждень на межі блекауту.