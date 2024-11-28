Патріарх Кирило дивно пояснив, чому християни не бояться ядерної війни

Він додав, що це "не означає, що ми повинні сидіти склавши руки

Головний російський піп Кирило згадав про ядерну зброю. Він заявив, що християни не бояться кінця світу.

Про це повідомляє російське видання "Агентство. Новости" з посиланням на заяву Кирила на пленарному засіданні XXVI Всесвітнього російського народного собору.

"Нагнітання страху навколо можливих апокаліпсичних сценаріїв, надмірний алармізм і спекуляції на ядерну тему не корисні з духовної точки зору. Ворог роду людського намагається посіяти тривогу в серця людей, …бо людиною, позбавленою духовного світу, легше маніпулювати… Не потрібно всьому цьому підігравати. Християни не бояться так званого кінця світу. Ми чекаємо на господа Ісуса, який прийде до великої слави, знищить зло і буде судити всі народи", — сказав головний піп РФ.

При цьому він додав, що це "не означає, що ми повинні сидіти склавши руки".

"Навпаки, наше земне покликання – бути воїнами Господа, … протистояти злу і відстоювати високі моральні ідеали. Ось таке цілепокладання у Росії", – заявив Кирил.

Раніше "Телеграф" писав, що самопроголошений президент російської федерації Володимир Путін прокоментував черговий масований ракетний удар по українській території. У своїй заяві він розповів про деталі атаки та намагався залякати використанням нової ракетної системи "Орєшнік" по важливих об’єктах.