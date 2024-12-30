У Росії зірвався важливий науковий проєкт, який загальмує розвиток фізики довгі роки

Проект переносять уже не вперше

У Росії вимушено відклали запуск одного зі своїх найбільших наукових проєктів. Йдеться про "Сибірське кільцеве джерело фотонів" (російська абревіатура СКИФ).

Про це пише видання The Moscow Times. Проєкт мав стартувати 31 грудня, але тепер уряд РФ наказав перенести цей термін на рік.

Губернатор Новосибірської області РФ Андрій Травніков пояснив це санкційним тиском. Також він зазначив, що після виходу закордонних партнерів із проєкту російським ученим довелося розробляти деякі системи з нуля та без доступу до іноземного обладнання.

"У 2022 році ситуація змінилася, і ми цьому навіть раді, тому що це був виклик, можливість спробувати свої сили як інженерам-дослідникам Інституту ядерної фізики СО РАН, так і новосибірським підприємствам, які із задоволенням включилися до кооперації щодо вирішення цього завдання", — заявив Травніков.

Він повідомив, що на майданчику проєкту запустили лише лінійний прискорювач. Завершення монтажу інших елементів, налагодження та перші дослідження на станціях мають відбутися у 2025 році.

Що відомо про цей проєкт

Рішення проєктувати "Сибірське кільцеве джерело фотонів" ухвалили у 2018 році, а будівництво розпочали у 2021 році. Центр колективного користування будують поруч із наукоградом Кольцово під Новосибірськом.

Проєкт називали першим у світі джерелом синхротронного випромінювання з енергією 3 ГеВ, а на його станціях планували займатися розшифровкою структури біополімерів, вивчення живих організмів, механізмів передачі спадкової інформації та створення нових матеріалів. Загальна площа 34 будівель та споруд об'єкта складе 86,8 тис. м2.

При цьому запуск проєкту відкладають уже вдруге. Спочатку його мали ввести в експлуатацію у 2023 році.

У червні проєкт був готовий лише на 40%, у результаті ним зацікавилася прокуратура. У пресслужбі проєкту визнавали, що санкції заблокували постачання із Заходу.

Кольцово на карті

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