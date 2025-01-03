Место захоронения всегда устлано цветами: как выглядит могила Виктора Цоя

Музыкант трагически погиб в авиакатастрофе

Известный музыкант и лидер советской группы "Кино" Виктор Цой погиб еще 34 года назад в авиакатастрофе. Однако, его песни до сих пор поют в Украине. Похоронен артист в России, Санкт-Петербурге, а на памятнике выбиты цитаты из его песен.

Виктор Цой запомнился благодаря песням "Группа крови", "Звезда по имени Солнце", "Перемен!" и т.д. "Телеграф" решил вспомнить, где находится могила артиста и как она выглядит.

Трагическая гибель Виктора Цоя

Виктор Цой трагически погиб 15 августа 1990 года в автокатастрофе недалеко от Латвии. В этот день Виктор возвращался с рыбалки на своем автомобиле "Москвич-2141". По официальной версии, он уснул за рулем и потерял контроль над машиной. Автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом марки "Икарус". Также существует много теорий по гибели музыканта, одна из которых самоубийство. Однако она не подтверждена.

Место аварии быстро стало местом памяти для поклонников. Там установлен памятный знак, а фанаты часто приезжают, чтобы покинуть цветы или символические предметы.

Могила Виктора Цоя

Могила Виктора Цоя расположена на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге, Россия. На надгробии установлен большой черный постамент с портретом Цоя, а также его имя и годы жизни (1962–1990). Вокруг могилы часто можно увидеть цветы, свечи и другие памятные предметы, оставленные посетителями.

Вокруг могилы всегда много цветов, свечей и символических предметов, которые покидают его поклонники: кассеты, плакаты, записи с текстами песен и даже личные письма.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила Степана Бандеры и где она находится. Легендарный революционер был одним из главных борцов за независимость Украины и стал заклятым врагом Российской Федерации.