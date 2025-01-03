Укр

Место захоронения всегда устлано цветами: как выглядит могила Виктора Цоя

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Виктор Цой похоронен в Санкт-Петербурге
Виктор Цой похоронен в Санкт-Петербурге. Фото Колаж Телеграфу

Музыкант трагически погиб в авиакатастрофе

Известный музыкант и лидер советской группы "Кино" Виктор Цой погиб еще 34 года назад в авиакатастрофе. Однако, его песни до сих пор поют в Украине. Похоронен артист в России, Санкт-Петербурге, а на памятнике выбиты цитаты из его песен.

Виктор Цой запомнился благодаря песням "Группа крови", "Звезда по имени Солнце", "Перемен!" и т.д. "Телеграф" решил вспомнить, где находится могила артиста и как она выглядит.

Трагическая гибель Виктора Цоя

Виктор Цой трагически погиб 15 августа 1990 года в автокатастрофе недалеко от Латвии. В этот день Виктор возвращался с рыбалки на своем автомобиле "Москвич-2141". По официальной версии, он уснул за рулем и потерял контроль над машиной. Автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом марки "Икарус". Также существует много теорий по гибели музыканта, одна из которых самоубийство. Однако она не подтверждена.

Виктор Цой

Место аварии быстро стало местом памяти для поклонников. Там установлен памятный знак, а фанаты часто приезжают, чтобы покинуть цветы или символические предметы.

Могила Виктора Цоя

Могила Виктора Цоя расположена на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге, Россия. На надгробии установлен большой черный постамент с портретом Цоя, а также его имя и годы жизни (1962–1990). Вокруг могилы часто можно увидеть цветы, свечи и другие памятные предметы, оставленные посетителями.

Вокруг могилы всегда много цветов, свечей и символических предметов, которые покидают его поклонники: кассеты, плакаты, записи с текстами песен и даже личные письма.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила Степана Бандеры и где она находится. Легендарный революционер был одним из главных борцов за независимость Украины и стал заклятым врагом Российской Федерации.

Теги:
#Кино #Могила #Виктор Цой