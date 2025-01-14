После взрывов объявили эвакуацию. Нефтестанцию ​​в Татарстане атаковали дроны (видео)

Информация о последствиях уточняется

Во вторник, 14 января, дроны долетели в Татарстан и атаковали в Альметьевскую нефтяную станцию "Калейкино". Утром местные слышали несколько взрывов, а на одном из предприятий объявлена эвакуация работников.

Об этом пишут паблики. В сети публикуют видео, на которых видно как дроны кружат над нефтяной станцией и слышны выстрелы.

Как пишут пользователи, несколько дронов попали в цель, ведь после взрывов поднялся немалый стоп дыма возле "вертолетки".

В то же время, есть информация о том, что во время атаки у россиян закончились патроны и они ждали подкрепления, чтобы продолжить сбивать БПЛА.

На видео видно, что дроны кружили над станцией долго, но их не могли сбить, однако персонал предприятия начали эвакуировать. Возле него образовалась пробка с машин, некоторые работники шли пешком.

Отмечается, что несколько взрывов прогремело именно на территории нефтяной станции в Альметьевске.

Россияне утверждают, что удар нанесли украинские военные, но Генштаб ВСУ или другое ведомство Украины не комментировало эту информацию. Отметим, что станция "Калейкино" находится в 1 200 тысячах км от Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине могли создать новые улучшенные дроны, которые спокойно долетают до Энгельса и дальше.