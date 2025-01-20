Захід недооцінив креативність Кремля? Як олігархи Путіна обходять санкції Заходу

Євросоюз загруз у своїх законодавчих нормах про відсоток акцій і вплив на компанії

Російські олігархи зменшили свої частки в підконтрольних їм підприємствах, щоб формально мати менш як 50% акцій, але при цьому підтримувати російський ВПК. Це нівелює наслідки від персональних санкцій, запроваджених Заходом проти бізнесменів із оточення президента Володимира Путіна.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк. Він також назвав країни, де росіянам допомагають обходити санкції.

Більш про це читайте у публікації: "Три рішення обмежать здатність Путіна воювати, — уповноважений президента з питань санкцій".

— У Євросоюзі та США є норма, якщо у тебе 50% акцій і більше, то ти впливаєш на підприємство, — каже експерт із санкцій. — Якщо менше, то не впливаєш. Але Захід недооцінює креативність росіян в питаннях обходу санкцій. Поки наші колеги тільки починають розуміти, що ця проблема існує, західні бізнесмени постачають свою продукцію на російські порохові заводи, і в них все нормально. Це така проблема, яка демонструє більшу інертність західної системи ухвалення і дотримання санкцій, порівняно зі швидкістю, з якою росіяни їх обходять і виходять з-під санкцій.

Владислав Власюк пояснив, що Україна консультується із західними партнерами, що можна зробити в цій ситуації. Однак визнає, що проблема законодавчої норми у 50% частки існує.

Говорячи про те, які країни, окрім Індії, Китаю та Туреччини, допомагають Росії обходити санкції, він зауважив, що дуже залежить, в чому і як. Однак твердження "країна допомагає" він вважає некоректним.

— Я б перефразував: на території яких країн відбувається найбільше умовних обходів санкцій? В Туреччині є прогрес за попередній рік після наших візитів, після візитів американців. Там суттєво переглянули свою мотивацію впливати на той бізнес, який співпрацює з Росією, — каже уповноважений президента. — Так само з ОАЕ — зустрічі з європейськими делегаціями, американською, нашою. Якщо брати деякі сфери, особливо вільні економічні зони, то в цілому ситуація сильно покращилась в плані небажання співпрацювати з Росією, особливо в обході санкцій.

Однак у Центральній Азії через країни, які мютьє спільний кордон з Росією, "точно щось продовжує їхати", каже експерт.

— У них більша залежність від Путіна і менша спроможність протидіяти. Інтенсифікація обходу фінансових санкцій чи обмежень за рахунок криптовалюти – це так само Центральна Азія, особливо Узбекистан. Вони активно використовують банки та криптовалютні обмінники, — додав Владислав Власюк.

Нагадаємо, раніше він назвав "Телеграфу" топ-3 обмеження, які вдарять по економіці Росії.