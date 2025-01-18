Під санкції США потрапили недобудовані російські танкери: чим це небезпечно для Росії

Ці танкери перебувають у різному ступені готовності, але тепер навряд чи є сенс їх добудовувати

США ввели санкції не тільки проти танкерів так званого "тіньового флоту" та "легальних" суден російського танкерного флоту. Під обмеження потрапили шість танкерів, які будуються на російському суднобудівному заводі "Звєзда" – і це перший випадок, коли судна потрапили до чорного списку ще до того, як взагалі вийшли в море.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Зазначається, що серед 183 танкерів, які потрапили у санкційні списки, перебуває шість, які будуються на стапелях "Звєзди". Це танкери "Нурсултан Назарбаєв", "Олександр Беггров", "Олексій Боголюбов", а також судна, які відомі під позначеннями "Звєзда 131080", "Звєзда 131060" та "Звєзда 131040".

Ці танкери перебувають у різному ступені готовності, але тепер навряд чи є сенс їх добудовувати, оскільки вони не зможуть використовуватися в своєму головному призначенні. Втім, малоймовірно, що РФ та власники цих суден – "Совкомфлот" та "Роснефтефлот" – відмовляться добудовувати танкери. Проте санкції, цілком ймовірно, значно збільшать для РФ витрати на їх добудову, що врешті-решт зробить танкеробудування в Росії занадто дорогим.

Нагадаємо, 10 січня влада Сполучених Штатів Америки ввела санкції проти російських нафтосервісних компаній: під обмеження також потрапили й 183 танкери, які займаються перевезенням нафти. Під обмеження потрапили компанії "Інгосстрах", "Альфастрахування", "Газпромнефть", "Сургутнефтегаз", сербська компанія NIS (дочірня компанія "Газпрому"), "РН-Бурєніє" (структура "Роснєфті") та "Технології ОФС" (об’єднує колишні активи Baker Hughes у Росії) і так далі.

Також Велика Британія ввела санкції проти російських компаній "Газпромнефть" і "Сургутнефтегаз", якими доповнила обмеження США. Зазначається, що ці санкції – частина боротьби з російськими нафтовими компаніями, це може призвести до виснаження російського військового бюджету і допоможе врятувати життя українців.