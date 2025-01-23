Трамп вимагатиме від Зеленського ухвалити болюче рішення в обмін на військову допомогу, - ЗМІ

Лідер США може поставити Києву важку вимогу

Західні партнери України наполягають на зниженні мобілізаційного віку в Україні. Не виключено, що президент США Дональд Трамп вимагатиме мобілізації українців від 18 до 25 років в обмін на постачання зброї.

Як пише The Times, якщо глава Росії Володимир Путін не погодиться сісти за стіл переговорів, Трамп посилить санкційну політику проти Росії та країн, які допомагають їй обходити попередні санкції. Другий крок — збільшення постачання зброї Україні, для того, щоб посилити її військові спроможності.

Це, пише видання, буде позитивно сприйняте у Києві, однак матиме умову — знизити мобілізаційний вік до 18 років. Зазначається, що для президента України Володимира Зеленського це було б перетинанням "червоної лінії", адже він "захищав наймолодших людей своєї країни від конфлікту", це може стати "політично смертельним".

Крім того, мир на умовах Трампа включатиме територіальні поступки з боку України. Києву фактично, хоча й не юридично, доведеться відмовитися від п'ятої частини своєї землі, що захопила Росія. В обмін на це, Україна може отримати західні гарантії, що решту її територій буде захищено. Щоб ці гарантії були реальними та довговічними, вони мають включати розгортання в Україні американських та європейських сил.

Як повідомляв "Телеграф", нещодавно Зеленський відповів на заклики знизити мобілізаційний вік в Україні до 18 років. За його словами, спочатку потрібно забезпечити наявні війська технікою та озброєнням.