Путін залишиться ворогом цивілізованого світу навіть після закінчення війни

Всі, хто дійсно хоче припинення війни в Україні, повинні правильно побудувати план комунікації з цього привожу. В першу чергу комунікація повинна бути з президентом США Дональдом Трампом, а в другу, або взагалі в останню чергу – комунікація з мешканцем Кремля Володимиром Путіним.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Bloomberg. Зеленський нагадав, що Путін не є союзником цивілізованого світу в бажанні припинити війну.

"Для нас всіх, хто хоче миру, важливо мати план до того, як комунікувати з Путіним. Я так вважаю, що це в інтересах Америки, ЄС, в цілому Європи, в інтересах України. Союзники повинні погоджувати кроки, своє бачення, розуміти всі деталі, а Путін — він не союзник в цьому", – сказав він.

Зеленський додав, що Путін залишиться ворогом цивілізованого світу навіть після закінчення війни. Зараз потрібно зробити його максимально слабким: в цьому випадку мешканець Кремля не ризикне почати нову війну та змушений буде завершувати цю як завгодно.

"Тому я вважаю, що наша комунікація з Трампом, і на скільки я знаю, команди над цим працюють, наша комунікація має бути в пріоритеті. А вже потім з Путіним", – резюмував український президент.

Тим часом 22 січня президент США Дональд Трамп закликав Росію укласти угоду щодо завершення її війни проти України. Інакше він пригрозив вживанням економічних заходів. При цьому він повідомив, що не хоче шкодити Росії, любить російський народ і має добрі стосунки з Володимиром Путіним.

У відповідь на це у Кремлі спромоглися прохрюкати, що Росія, мовляв, виходитиме з "реальних ініціатив" президента США Дональда Трампа щодо України. Так звані російські депутати наразі міркують, на яких умовах нова адміністрація у Вашингтоні пропонуватиме "угоди"