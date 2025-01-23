Максимально підіймає ставки. Експерт розповів, що криється за ультиматумом Трампа Путіну

Політолог та політичний консультант вважає, що Трамп зробить винною Росію, якщо щось піде не так

Президент США Дональд Трамп закликав Росію укласти угоду щодо завершення війни проти України — інакше він пригрозив їй вжити економічних заходів. У відповідь на це прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що нові санкції, які США можуть накласти на РФ, у разі відмови укладати "угоду" про припинення війни, є далеко не першими.

Про те, якими можуть бути наслідки, де-факто, ультиматуму Трампа, у коментарі "Телеграфу" розповів політолог та політичний консультант Ігор Рейтерович. За його словами, росіяни в цій ситуації "зробили те, що мали зробити", а саме — подали слова Трампа як "неофіційну пропозицію", оскільки вона була написана в соціальних мережах.

Однак фактично Трамп висунув Росії так званий "гібридний ультиматум", переконаний Рейтерович.

— Це якраз у дусі Трампа. З одного боку, він почав з того, що "я люблю, поважаю росіян, у мене чудові стосунки і таке інше, але треба все це закінчувати. Якщо ви це не закінчите, я змушений буду вдатися до не дуже якихось приємних для вас дій. Тим більше, що маю можливість". Це дуже чітко там проглядається. І Трамп дійсно має таку можливість, враховуючи ту ситуацію, в якій перебуває російська економіка, всі проблеми, з якими вона стикається, — сказав експерт.

На думку Рейтеровича, Трамп чудово розуміє поточну ситуацію та максимально "підіймає ставки". Він уже втретє, по суті, звертається до Путіна з пропозицією припинити війну — причому робить це вже як президент США.

— Трамп вважає такий стиль комунікації цілком прийнятним, оскільки він відповідає його баченню, як мають відбуватися певні угоди тощо. Такий перший етап — озвучити певне бачення та подивитися на реакцію іншої сторони, — заявив Рейтерович.

Слова Пєскова, напевно, будуть не останніми. І навіть у тому випадку, коли відбудеться офіційна телефонна розмова Трампа та Путіна, президент США далі "гнутиме свою лінію" щодо питання російсько-української війни.

— Він має глобальну мету: завершити війну і зробити це якнайшвидше. Він просто свідчить, що "є різні варіанти. Ти обирай, який варіант тобі підходить. Тобі це потрібно, і ти вибирай. Я можу взяти будь-який". Його влаштовує як перший, і другий варіант. Він принесе користь і так, і так Сполученим Штатам. Але він перекладає, таким чином, відповідальність на Російську Федерацію і, апріорі, робить її винною, якщо процеси підуть якось не так. Тобто, м’яч зараз на російській половині футбольного поля, – каже Рейтерович.

Як було сказано вище, це вже третя пропозиція Трампа про припинення війни: на думку Рейтеровича, дві попередні звучали розпливчастими, а це вже більш конкретна.

— Він ясно показує, що "це не мені потрібно", це ключовий момент. Там же як сказано, "я зроблю тобі послугу. Я можу допомогти, але ти мені будеш винен. І для цього ти повинен зробити те й те". Тож у цьому плані він справді перекидає м’яч туди, знаючи чудово, що у росіян така ситуація — мовляв, рано чи пізно вони приповзуть, прийдуть і змушені будуть зробити все те, що він описав у цьому пості, — зазначив експерт.

Рейтерович додав: за кілька тижнів, можливо, розпочнуться перемовини між Україною, США та країнами Європи щодо врегулювання ситуації. На той час у Штатів може бути більш-менш чітка позиція. Але що довше будуть тягнути росіяни, то далі буде гірше. Можливо, Росія знову застосує свої ракети та дрони для нових ударів по Україні.

У такому разі Трамп, ймовірно, зрозуміє, що треба діяти іншими методами — посилити санкції проти Росії.

— Це відповідає його баченню розвитку енергетики Сполучених Штатів. І зараз така ситуація, коли він хоче двох зайців вбити: і війну закінчити, і Росію витіснити з ринку, який вважає чисто американським, — вважає Рейтерович. Йдеться про ринок нафти та скрапленого газу.

— Це два ключові ринки, і по газу вони з Росією не сильно перетинаються. Та й Росія вже особливо його не продає в Європу. Але ринок скрапленого газу для Трампа дуже перспективний — він скасував відразу укази Байдена, які стосувалися обмеження його видобутку. В Штатах просто найбільші запаси цього газу, скрапленого. Я думаю, що в цьому контексті тут важливо, як він буде дотискувати ту історію і надалі. Йому вона підходить з точки зору економіки, — резюмував Рейтерович.

Як повідомлялося раніше, кандидат політичних наук Микола Капітоненко розповів "Телеграфу", що Трамп хоче зробити Росію нейтральною або перетягнути на свій бік у майбутньому протистоянні між США та Китаєм.