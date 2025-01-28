В окулярах та з арматурою в руці: як виглядає скульптура ненависника України Едуарда Лімонова на його могилі (фото)

Він був оголошений персоною нон-грата в Україні

Едуард Лимонов — відомий російський письменник, політик та пропагандист. Свого часу він був членом партії Жириновського і намагався створити свою партію з ідеологом рашизму Дугіним. Він був ненависником України та висловлював імперські погляди. Помер Лимонов у 2020 році, а на його могилі встановили дивний пам’ятник.

"Телеграф" розповість, що говорив про Україну Едуард Лимонов і як тепер виглядає його могила.

Едуард Лимонов — хто він і що говорив про Україну

Едуард Лимонов (справжнє прізвище Савенко) — російський письменник, поет, публіцист, політик з імперськими поглядами та ненависник незалежної України. Він народився 22 лютого 1943 року в російському Дзержинську. У дитинстві переїхав із батьками до Харкова, де закінчив вісім класів школи. На той час ходили чутки, що у Харкові Лимонов займався дрібними крадіжками, грабував квартири та магазини, а також перебував на обліку в міліції, проте до відповідальності не притягувався.

Едуард Лимонов. Фото: Getty Images

У 1967 році він повернувся до Москви, там він став членом літературного андерграунду Москви, друкував вірші в СРСР та за кордоном. Через свою антирадянську діяльність змушений був емігрувати — спочатку до США, а потім до Франції. На початку 90-х Лимонов повернувся до Москви, де брав участь у діяльності праворадикальних партій та об’єднань Росії, друкувався у газеті День.

У 1992 році він вступив до партії Жириновського, проте через кілька років залишив її. Потім познайомився з правим політиком Олександром Дугіним та був оголошений лідером Націонал-більшовицького фронту.

У 1995 році проти Едуарда Лімонова було порушено першу кримінальну справу за публікацію в газеті Лимонка, де він перераховував "погані" народи, які потрібно знищити. Однак він продовжував свою незаконну політичну діяльність у РФ і писав книги.

Едуард Лимонов. Фото: Getty Images

Едуард Лимонов негативно ставився до України та не підтримував її незалежність. У 1999 році згідно з постановою СБУ його було проголошено персоною нон-грата у зв’язку із закликами до порушення територіальної цілісності України.

Свого часу Лимонов намагався кілька разів перетнути кордон з Україною, бо у нього в Харкові жив батько. Однак усі ці спроби були марні. Лише у 2007 році Україна та Росія скасували списки персон нон-грата і Лимонов зміг приїхати до Харкова.

У своїх публікаціях та виступах Едуард Лимонов висловлював свої імперські погляди щодо України. Так, наприклад, він говорив, що потрібно взяти до складу РФ області, які "приживуться".

"Донецьку, Луганську, Харківську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Одеську і, можливо, задумався б, брати чи ні Дніпропетровську. Справа в тому, що треба поспішати і брати все, що можна до того, як Україна вступить в НАТО. А Україна обов’язково вступить в НАТО", — говорив Лимонов.

Едуард Лимонов. Фото: Getty Images

Як виглядає могила Лимонова

Ненависник України Едуард Лимонов помер на 78-му році життя 17 березня 2020 року у Москві. Смерть настала внаслідок ускладнень, спричинених операцією. Він був похований на Троєкурівському цвинтарі.

Через рік — у 2021 році на могилі письменника встановили дивний пам’ятник у вигляді його скульптури. Це скульптура на повний зріст, де Лимонов зображений в окулярах і запахнутому плащі, а в руці тримає шмат арматури.

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